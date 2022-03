Palmeiras retoma busca por camisa 9 para cumprir promessa feita a Abel

Abel Ferreira pediu um camisa 9 à diretoria do Palmeiras nesta janela de transferências, que se encerra em 12 de abril. Lucas Alario, do Bayer Leverkusen, e Pedro, do Flamengo, foram os alvos do clube, mas as duas negociações fracassaram. A cúpula segue à procura de um nome para a função e mapeia os mercados sul-americano e europeu a fim de atender ao pedido do técnico português, conforme apurado pela GOAL.

A solicitação do lusitano foi feita ainda no fim de 2021. Na ocasião, o técnico se reuniu com a nova gestão, presidida por Leila Pereira, e indicou reforços. O diretor de futebol Anderson Barros é quem tem a incumbência de buscar os nomes no mercado da bola. As duas primeiras sugestões do treinador — Lucas Alario e Pedro — foram procuradas. Porém, os clubes que detêm os direitos dos atletas se recusaram a negociá-los com os paulistas.

A promessa de Leila Pereira e seus pares a Abel Ferreira é que um camisa 9 chegará ao Palmeiras ainda nesta janela de transferências do primeiro semestre. O período para inscrição de atletas vindos do exterior se encerra em 12 de abril. A ideia é que o novo reforço chegue ao clube até uma semana antes, quando se inicia a disputa da fase de grupos de Libertadores. Para atuar nos seis primeiros jogos da competição, o atleta precisa de regularização até 48 horas antes da estreia.

Os observadores do Palmeiras avaliam nomes de clubes que atuam na América do Sul e alguns atletas que estão no exterior. Os nomes ainda são tratados em sigilo, mas a ideia é que o clube conte com um homem-gol no elenco comandado por Abel Ferreira. Hoje, a única opção no elenco é o jovem Rafael Navarro, ex-jogador do Botafogo.

Negociações anteriores

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Com a redução da folha salarial e as saídas de alguns atletas no mercado da bola, o Palmeiras busca jogadores renomados para a camisa 9.

Nas tratativas com o Bayer Leverkusen por Lucas Alario, o clube tentou o empréstimo do argentino, pagando os seus salários, e fixando os direitos ao fim do acordo por cessão. Os alemães chegaram a dar o aval para as tratativas, mas recuaram na negociação e impediram a ida do atleta à Academia de Futebol.

Na busca por Pedro, o Palmeiras enfrentou bastante resistência do Flamengo. Os paulistas estavam dispostos a pagar até R$ 115 milhões pelo atacante de 24 anos. Entretanto, o Fla não pretende negociá-lo com um concorrente direto do futebol brasileiro.