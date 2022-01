Leverkusen desiste de emprestar Lucas Alario ao Palmeiras no mercado da bola

O Leverkusen desistiu de liberar o centroavante Lucas Alario ao Palmeiras, conforme apuração da GOAL. Os alemães haviam chegado a um acordo para que o atacante de 29 anos fosse por empréstimo oneroso à Academia de Futebol até o fim de 2022. No entanto, recuaram nas últimas horas, alegando que não podem liberar o argentino sem contratar uma reposição anteriormente no mercado da bola.

Ciente da exigência dos alemães de receber pelo empréstimo do jogador, a presidente Leila Pereira havia dado carta branca ao diretor de futebol Anderson Barros para a contratação do atleta, conforme apurado pela reportagem.

O Palmeiras tentou demover o Leverkusen da ideia nas últimas horas, mas não conseguiu uma resposta positiva do clube, e tentará a contratação de outro nome para a função de camisa 9. O desejo palmeirense neste momento é buscar um jogador que seja aprovado pelo técnico Abel Ferreira.

A chegada de Lucas Alario está descartada neste momento. As partes, porém, admitem que é possível tentar retomar a transação no futuro, depois de o Leverkusen buscar uma reposição para o argentino no mercado da bola.

Mais artigos abaixo

A GOAL apurou que Alario é o primeiro nome da lista de Abel Ferreira que não foi contratado nesta temporada. Os reforços anteriores foram solicitados pela comissão técnica portuguesa. O treinador foi o responsável por indicar o goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Murilo, o volante Jaílson, o meia-atacante Atuesta e o centroavante Rafael Navarro.

Em que pese o fracasso nas conversas com Alario, o Palmeiras não desistiu da contratação de um camisa 9 no mercado da bola. A ideia do Verdão é buscar um jogador do mesmo patamar para a atual temporada.

Lucas Alario tem contrato com o Leverkusen até 30 de junho de 2024. O atacante foi contratado por 24 milhões de euros pelo clube alemão depois de passagem vitoriosa pelo River Plate, da Argentina.