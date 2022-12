Palmeiras e Real Madrid têm seguro contra lesão de Endrick em contrato de venda

Atacante foi negociado com o clube espanhol no mercado da bola, mas só vai se transferir em julho de 2024

Palmeiras e Real Madrid entraram em acordo para a ida de Endrick ao Santiago Bernabéu em julho de 2024. Uma pergunta, no entanto, paira no ar: o que ocorre em caso de grave lesão do jovem de 16 anos neste período? A GOAL conversou com uma fonte diretamente ligada às tratativas que explicou a situação.

Há uma cláusula no contrato de venda que mantém os dois clubes em segurança. O Palmeiras garantirá os valores já recebidos em caso de lesão posterior a uma das parcelas. Em outra minuta do documento, o Real Madrid assegura o estorno de valores já pagos por meio de uma seguradora.

A situação é comum em contratos de venda como o de Endrick, que acertou a saída nesta quarta-feira (15), mas só irá para o Santiago Bernabéu em julho de 2024. Um caso recente e que envolveu um jogador brasileiro e o Real Madrid foi o de Vinícius Júnior, que deixou o Flamengo para atuar no clube merengue só depois de completar 18 anos.

A negociação de Endrick deve movimentar 72 milhões de euros (R$ 405,57 milhões na cotação atual). Destes, 55 milhões de euros (R$ 309,81 milhões) livres de impostos ficarão com o Palmeiras.

O clube receberá quatro parcelas de 7,5 milhões de euros, que devem ser quitadas em janeiro de 2023, julho de 2023, janeiro de 2024 e julho de 2024.

Há ainda duas minutas que permitem o pagamento de mais 25 milhões de euros ao Verdão. A primeira é quando o jogador completar 20 jogos pela equipe e está avaliada em 12,5 milhões de euros. A segunda, de valor idêntico, é quando ele tiver 20 partidas como titular do Real Madrid.