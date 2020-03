Palmeiras: qual a posição na tabela de classificação?

Vanderlei Luxemburgo quer voltar a conquistar títulos com o Verdão em 2020

Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o busca levantar troféus em 2020. Com elenco recheado de bons jogadores, a equipe paulista tem como principal rival no ano o , atual campeão do Brasileiro e Libertadores.

Enquanto aguarda o início das oitavas de final da Copa do , o se agarra no e na .

Com a paralisação do estadual para minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, Vanderlei Luxemburgo terá um tempo - inderterminado - para melhorar o futebol da equipe.

Confira a classificação do Palmeiras em 2020:

CAMPEONATO PAULISTA 2020



Sem conquistar o título do Campeonato Paulista desde 2008, o Palmeiras é o vice-líder do Grupo B, com 19 pontos.

Apesar de estar com uma boa pontuação no estadual, o Verdão vive momento de instabilidade na temporada. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo empatou as últimas três partidas da competição e igualou uma marca negativa de 2018.

POSIÇÃO EQUIPE PTS J V E D GP GC SG 1º Santo André 19 10 6 1 3 12 9 +3 2º Palmeiras 19 10 5 4 1 15 4 +11 3º 16 10 3 7 0 9 4 +5 4º -SP 8 10 2 2 6 7 21 -14

COPA LIBERTADORES 2020



Obsecado pela Copa Libertadores, o Palmeiras é líder do Grupo B, com 100% de aproveitamento, após ter vencido na estreia o Tigre por 2 a 0 fora de casa, e o Guaraní-PAR por 3 a 1.

Com o torneio suspenso por conta da pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmou que a entidade pretende retomar a Copa Libertadores no dia 6 de maio. Vale ressaltar que essa data é uma estimativa de retorno, e não uma confirmação.

POSIÇÃO EQUIPE PTS J V E D GP GC SG 1º Palmeiras 6 2 2 0 0 5 1 +4 2º Guaraní-PAR 3 2 1 0 1 3 3 0 3º Bolívar 3 2 1 0 1 2 2 0 4º Tigre 0 2 0 0 2 0 4 -4

COPA DO BRASIL 2020



O clube paulista entrará na competição direto nas oitavas de final, ao lado de Flamengo, , , Atlético Paranaense, , , , , Red Bull e Cuiabá.

Em 2019, a equipe paulista foi elimianda pelo nas quartas de final após ter ter sido eliminado pelo Internacional nos pênaltis no segundo jogo por 5 a 4.

A grande final da 2020 está marcada inicialmente para os dias 10 e 16 de setembro.

CAMPEONATO BRASILEIRO 2020



Após ter ficado em terceiro lugar, com 74 pontos e 64% de aproveitamento, o Verdão buscará voltar a conquista do Brasileirão novamente, vencido pelo clube em 2018.

Perseguindo o Flamengo, seu principal rival em busca do título, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo estreia no Brasileiro 2020 contra o , no Allianz Parque, no dia 3 de maio.