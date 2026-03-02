Palmeiras x Novorizontino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Paulista 2026

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, em Barueri, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record, da CazéTV, da TNT e da HBO Max(veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Palmeiras chega à final do Paulistão após eliminar o Capivariano nas quartas de final, com uma goleada de 4 a 0, e o São Paulo na semifinal, em uma vitória por 2 a 1. O Verdão, que poupou jogadores em alguns jogos da competição, deve ir com força máxima para a partida de ida. A grande dúvida de Abel Ferreira seria se Jhon Árias, reforço mais caro da história do clube, já deve começar como titular.

Já o Novorizontino, dono da melhor campanha do campeonato, chegou à final após eliminar Santos e Corinthians, nas quartas de final e semifinal, respectivamente. A equipe do interior de São Paulo chega em sua primeira final de estadual e busca fazer história. O trunfo do Tigre é o centroavante Robson, artilheiro da competição com sete gols.

A grande final do Campeonato Paulista promete ser muito equilibrada. Apesar do enorme favoritismo do Palmeiras, o Novorizontino quer dar orgulho à sua cidade e conquistar seu primeiro título estadual da história. Vale lembrar que na primeira fase da competição, as equipes já se enfrentaram e o Tigre goleou o Alviverde por 4 a 0.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Novorizontino: Jordi; Alexis Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama e Rômulo (Juninho); Vinicius Paiva, Matheus Bianqui e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

Desfalques

Palmeiras

Emiliano Martínez, Figueiredo e Paulinho seguem de fora por lesão.

Novorizontino

A única baixa é o meio-campista Marlon, lesionado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 4 de março de 2026

quarta-feira, 4 de março de 2026 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Arena Crefisa Barueri - Barueri, SP

