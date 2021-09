Palmeiras não consegue vencer Flamengo nem Atlético e Abel pede reforços

Treinador expôs novamente sua insatisfação pela falta de reforços, enquanto segue acumulando derrotas para seus rivais diretos no Brasileirão

O Palmeiras perdeu para o Flamengo por 3 a 1 neste domingo (12), em pleno Allianz Parque, em duelo que pode ser decisivo para a briga pelo título do Brasileirão. Após o final do jogo, o técnico Abel Ferreira assumiu a responsabilidade pela derrota, mas também voltou a expor - mesmo que de maneira leve -, sua insatisfação por não ter recebido todos os reforços que desejava.

Durante entrevista coletiva, o treinador português destacou o fato de Michael e Pedro, reservas de Bruno Henrique e Gabigol, terem decidido para o Flamengo, marcando os três gols da equipe carioca. Ele ainda disse que o Palmeiras “deveria ter dois jogadores do mesmo nível para cada posição.”

Abel Ferreira já havia cobrado a diretoria por reforços outras vezes. Após derrota para o Red Bull Bragantino, no final de junho, ele já explicitava seu descontentamento pela falta de contratações.

E certamente um dos pontos de maior cobrança por parte da torcida é a falta de um centroavante matador, que possa decidir jogos a favor da equipe. Há algum tempo, a expectativa dos torcedores era pela contratação de Hulk, que já havia se declarado para o Palmeiras e já havia acompanhado jogos do clube no Allianz Parque.

Contudo, ele acabou parando justamente no Atlético-MG, que nesta temporada se colocou ao lado de Flamengo e Palmeiras para brigar por todos os títulos que disputar.

E se o Alviverde acumula duas derrotas para o Rubro-Negro no Brasileirão - também perdeu por 1 a 0 no primeiro turno -, ainda teve um revés contra o Galo, no único encontro dos clubes na competição. Com certeza esses são pontos que podem fazer a diferença na briga pelo título, que promete ser acirrada até o fim.

Também cabe destacar que desde que chegou ao Palmeiras, Abel não venceu nenhum dos dois clubes. Contra os cariocas, foram quatro jogos, com três derrotas e um empate - já são nove partidas consecutivas sem vencer o adversário. Já contra os mineiros, foram duas derrotas em dois duelos.

Com os resulados deste domingo, o Atlético-MG segue na ponta da tabela, com 42 pontos, sete à frente do Palmeiras, com 35. O Flamengo soma 34, mas com dois jogos a menos que os dois rivais. Assim, pode chegar a 40 pontos caso vença os duelos atrasados.

O Galo foi o clube que mais movimentou o mercado nacional nesta temporada, e agora o Rubro-Negro carioca também se reforçou bem, com as contratações de David Luiz - que ainda não estreou - Kenedy e Andreas Pereira.

Abel Ferreira continua afirmando que o Palmeiras brigará pelo título até o fim, mas pode ver os pontos desperdiçados contra os rivais, e a chegada de reforços, desequilibrarem a disputa.