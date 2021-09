Com “sede de títulos” no Flamengo, David Luiz sempre levantou taças por onde jogou

O novo reforço rubro-negro conquistou títulos por onde passou, e agora retorna ao Brasil para aumentar sua coleção pessoal de taças

David Luiz foi contratado para ser mais um grande nome do elenco do Flamengo e já avisou que está com “sede de títulos”. E levantar taças é algo que o novo zagueiro rubro-negro se acostumou ao longo de sua carreira, sendo campeão com todas as camisas que vestiu.

David Luiz saiu do Brasil ainda muito jovem, com apenas 20 anos de idade. Mesmo assim, ele deixou sua marca pelo Vitória - clube que o revelou para o futebol -, fazendo parte do grupo que conquistou dois títulos estaduais, em 2005 e 2007.

Então, o jovem zagueiro se transferiu para o Benfica, de Portugal, onde conquistou a Liga Portuguesa, na temporada 2009/10, e o tricampeonato da Taça da Liga, de modo consecutivo, entre 2008/09 e 2010/11. Após a coleção de títulos, o defensor chamou a atenção do Chelsea, que cada vez mais se colocava entre os clubes mais poderosos da Europa.

E, na Inglaterra, ele continuou sua saga atrás de taças cada vez maiores, conquistando nada mais nada menos do que a primeira Liga dos Campeões do Chelsea, em 2011/12. Com a camisa dos Blues, ainda levou para sua galeria pessoal as taças da FA Cup e da Liga Europa. Em 2013, enquanto ainda defendia o clube de Roman Abramovich, também conquistou a Copa das Confederações, com a seleção brasileira.

E depois de tantas conquistas, David Luiz se colocou entre os grandes zagueiros do futebol mundial e foi contratado pelo PSG, para formar dupla com Thiago Silva. É verdade que o grande objetivo do Paris, que era -- e ainda é -- conquistar a Champions, não foi atingido. Mas não faltaram taças para o clube durante a passagem do novo reforço do Flamengo pela França. Ao todo, foram oito títulos em praticamente dois anos, incluindo o bicampeonato da Ligue 1.

David então retornou ao Chelsea, onde conquistou a Liga Inglesa, em 2016/17, antes de se transferir ao Arsenal. E mesmo nos Gunners, que amargam má fase há algum tempo, ele não passou em branco, conquistando a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra.

Agora, após 14 anos acumulando títulos no futebol europeu, ele retorna ao Brasil e traz consigo sua “sede de títulos” e sua estrela para ser campeão. E levando em conta o grande time do Flamengo, não é nada difícil imaginar que ele siga ampliando sua coleção pessoal de taças.

Confira abaixo os títulos de David Luiz clube a clube:

Vitória

Campeonato Baiano: 2005 e 2007

Benfica

Liga Portuguesa: 2009/10

Taça da Liga: 2008/09, 2009/10 e 2010/2011

Chelsea

Copa da Inglaterra: 2011/12 e 2017/18

Liga dos Campeões: 2011/12

Europa League: 2012/13 e 2018/19

Premier League: 2016/17

PSG

Ligue 1: 2014/15 e 2015/16

Copa da França: 2014/15 e 2015/16

Taça da Liga: 2014/15 e 2015/16

Trophée des Champions: 2015 e 2016

Arsenal

Copa da Inglaterra: 2019/20

Supercopa da Inglaterra: 2020

Seleção brasileira