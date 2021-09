Flamengo desfalcado não é problema para Renato com Michael, Pedro e Vitinho

A trinca de jogadores, os que mais vezes saíram do banco com o técnico, foi decisiva também para a vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras

O Flamengo chegou ao Allianz Parque, para enfrentar o Palmeiras, sem alguns de seus principais nomes. Não pôde contar com Gabigol, Filipe Luís, Bruno Henrique e Diego Ribas. Contra um adversário que também está na briga pelo título brasileiro (além de seguir sonhando com a Libertadores), talvez fosse o dia em que os alviverdes acabariam com o longo jejum sem vitórias sobre os rubro-negros. Mas não. Não foi este dia.

Se não contou com todos os seus grandes astros e ainda viu Arrascaeta ser substituído no início do primeiro tempo, lesionado, o Flamengo mostrou o poderio de seu elenco em meio ao poderio que vai mostrando desde a chegada de Renato Gaúcho para ocupar a cadeira de técnico. Os artífices da vitória maiúscula por 3 a 1, que mantém o Fla forte na luta pelo título, foram os substitutos mais usados por Renato. Michael, Vitinho e Pedro.

Em que pese o equilíbrio das estatísticas, o Flamengo foi superior durante considerável parte do jogo. Levou maiores perigos e foi mais efetivo depois de ver os donos da casa saírem na frente com gol de Wesley.

Michael foi o grande destaque, fazendo, de cabeça do alto de seus 1,66 metros de altura, o primeiro gol e finalizando o placar em chute forte, seco e sem chance de defesa para Weverton.

(Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Pedro fez o segundo gol, que pôs o Rubro-Negro na frente, antes de, também sentindo problemas físicos, deixar o gramado. O atacante, titular na ausência de Gabigol, contou com a assistência de Vitinho no cruzamento. E foi o mesmo Vitinho, que entrou em campo no lugar de Arrascaeta, quem serviu Michael no 3 a 1. Duas assistências.

(Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Renato Gaúcho tem o seu time titular no Flamengo, que é aquele que todo mundo conhece – com Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta comandando o ataque. Mas tem muito mais. Desde sua chegada, Vitinho, Michael e Pedro foram os jogadores que mais vezes saíram do banco de reservas - neste domingo (12), Michael e Pedro começaram como titulares. E o número de vezes em que participaram de gols é incrível.

Vitinho tem seis gols e o mesmo número de assistências sob o comando de Renato.

Michael tem cinco gols e uma assistência sob o comando de Portaluppi enquanto Pedro estufou as redes pela segunda vez desde a chegada do comandante.

É muita coisa. E mostra todo o poderio do elenco rubro-negro, que briga para ganhar todos os títulos possíveis, além do bom futebol praticado pela equipe carioca. Renato Gaúcho pode até coçar a cabeça, em tom de certa preocupação, quando vê seu time desfalcado... mas a verdade é que hoje nem isso é problema para o treinador.