Palmeiras? Hulk diz ter ofertas de Inglaterra, Espanha e Itália

Atacante não esconde seu carinho pelo Palmeiras, mas revela propostas de clubes europeus e não crava retorno ao Brasil

O namoro entre Hulk e Palmeiras já é antigo. O jogador já revelou ser torcedor do Alviverde, tem boa relação com a atual diretoria e foi visto este ano no Allianz Parque acompanhando uma partida do clube no . Mesmo assim, a contratação do atacante, que está em fim de contrato com Shanghai SIPG, não deve ser das mais fáceis. Ele revelou também ter recebido ofertas de diversos clubes europeus.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O vínculo de Hulk com o time chinês se encerra no dia 31 de dezembro e o jogador já comunicou a todos que deixará o clube após essa data.

Mais times

Hulk foi contratado no ano de 2016, por 58 milhões milhões de dólares, na operação que se tornou a transferência mais cara do futebol asiático, após quatro temporadas no da .

Com passagens por , , e na carreira, o brasileiro de 34 anos revelou que existem muitos clubes interessados em sua contratação, de diversos países europeus, do e também da .

"Estou ouvindo muitas propostas do Brasil e de muitos lugares, inclusive da Europa - , , , , , - e também tenho uma oferta da China”, contou Hulk ao Lance!.

"Todos os dias chegam novas propostas. Agradeço a Deus por ter um nome muito forte no mercado", completou.

Após quatro temporadas no Zenit e mais quatro no Shangai, além de várias passagens por outros grandes clubes europeus, o jogador afirmou que, neste momento, sua prioridade não é financeira.

"Não colocarei dinheiro à frente do futebol. Onde fui fiz história. Peço a Deus que me abençoe para continuar escrevendo essa linda história no futebol".

Mesmo com o dinheiro não sendo sua principal motivação no momento, o salário de Hulk no Shanghai SIPG é certamente o grande entrave para seu retorno ao Brasil.

Sobre o , o atacante não escondeu o carinho que tem pelo clube, mas não garantiu se seu futuro será no Allianz Parque.

"Tenho um carinho especial por esse time, mas não posso dizer que, em janeiro, estarei no Palmeiras, não quero enganar ninguém”.

Mais artigos abaixo

“Sou muito profissional, jogaria em qualquer clube. No Palmeiras ou em qualquer outro time darei o meu melhor. No campo, sempre darei minha vida para ajudar a equipe. Faço isso por paixão”, destacou.

Nesta segunda-feira (27), o Shanghai SIPG fez sua estreia no , contra o Tianjin Teda. Esse foi o primeiro jogo oficial da equipe desde que Hulk comunicou que não renovará contrato.

Pelo clube, o brasileiro marcou 69 gols em 126 partidas, além de conquistar o título da CSL (Chinese Super League ou Super ).