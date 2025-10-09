Palmeiras x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Palmeiras e Juventude se enfrentam neste sábado (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O embate entre Palmeiras e Juventude certamente será um destaque no calendário do Brasileirão 2025. Torcedores de todo o Brasil estarão atentos às transmissões para não perder nenhum detalhe. Para aqueles que gostam de unir a paixão pelo futebol a uma análise mais profunda das partidas, o Betano Brasil se apresenta como um recurso valioso. Ele proporciona uma visão detalhada do mundo das apostas, enriquecendo o entendimento sobre diferentes aspectos do jogo. Com o crescente interesse em apostas esportivas, explorar um código promocional Betano pode ser uma alternativa interessante para acessar ofertas exclusivas enquanto acompanha cada passe e gol durante a partida.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias consecutivas, o Palmeiras pode abrir três pontos de vantagem sobre o Flamengo. No momento, ambas as equipes dividem a liderança do campeonato, com 55 pontos cada. Em 25 jogos, o Verdão soma 17 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, alcançando um aproveitamento de 73%.

Por outro lado, o Juventude ocupa a penúltima colocação, com 23 pontos. A equipe gaúcha não vence há cinco partidas, acumulando três derrotas e dois empates, e está a cinco pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Palmeiras: Weverton, Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues).

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Ewerthon; Sforza, Jadson, Lucas Fernandes e Nenê; Rafael Bilu e Gilberto.

Desfalques

Palmeiras

Gustavo Gómez, Ramon Soosa, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Flaco López estão fora, enquanto Vitor Roque cumpre suspensão

Juventude

Wilker Ángel, Gabriel Veron, Natã e Luan Freitas estão no departamento médico, enquanto Mandaca está suspenso.

Quando é?

Data: sábado, 11 de setembro de 2025

sábado, 11 de setembro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Allianz Parque - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 24 vitórias, contra três do Juventude, além de sete empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, o Verdão venceu por 5 a 3.

Classificação

Links úteis