Brasileirão
team-logoPalmeiras
team-logoJuventude
Mounique Vilela

Palmeiras x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (11), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Juventude se enfrentam neste sábado (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias consecutivas, o Palmeiras pode abrir três pontos de vantagem sobre o Flamengo. No momento, ambas as equipes dividem a liderança do campeonato, com 55 pontos cada. Em 25 jogos, o Verdão soma 17 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, alcançando um aproveitamento de 73%.

Por outro lado, o Juventude ocupa a penúltima colocação, com 23 pontos. A equipe gaúcha não vence há cinco partidas, acumulando três derrotas e dois empates, e está a cinco pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Palmeiras: Weverton, Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues).

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Ewerthon; Sforza, Jadson, Lucas Fernandes e Nenê; Rafael Bilu e Gilberto.

Escalações de Palmeiras x Juventude

PalmeirasHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-1-4-1

Home team crestJUV
21
Weverton
26
M. Cerqueira
3
B. Fuchs
13
Micael
7
F. Anderson
22
J. Piquerez
4
A. Giay
8
A. Pereira
23
R. Veiga
18
Mauricio
11
B. Rodrigues
13
Jandrei
93
Reginaldo
23
Abner
22
M. Hermes
34
Rodrigo Sam
16
Jadson
6
J. Sforza
97
Enio
95
Caique
32
I. Marques
9
Gilberto

4-1-4-1

JUVAway team crest

SEP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Ferreira

JUV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • T. Carpini

Desfalques

Palmeiras

Gustavo Gómez, Ramon Soosa, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Flaco López estão fora, enquanto Vitor Roque cumpre suspensão

Juventude

Wilker Ángel, Gabriel Veron, Natã e Luan Freitas estão no departamento médico, enquanto Mandaca está suspenso.

Quando é?

  • Data: sábado, 11 de setembro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque - São Paulo, SP 

Retrospecto recente

SEP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 24 vitórias, contra três do Juventude, além de sete empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, o Verdão venceu por 5 a 3.

SEP

Outros

JUV

4

Vitórias

1

Empate

0

14

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Links úteis

