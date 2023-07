Palmeiras x Fortaleza ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (22), pela 16ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Fortaleza na tarde deste sábado (22), a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Diante de sua torcida, o Palmeiras tenta voltar a vencer no campeonato, já que vem de uma sequência negativa de cinco jogos no campeonato (duas derrotas e três empates), e caiu para o sexto lugar, com 25 pontos. Para o duelo, o técnico Abel Ferreira poderá contar com Rony e Dudu, recuperados de lesões, enquanto Mayke também volta após cumprir suspensão. O único desfalque Alviverde continua sendo Atuesta.

Do outro lado, o Fortaleza vem de derrota dentro de casa e caiu para o nono lugar, com 23 pontos. O Tricolor não terá jogadores importantes para o jogo: Thiago Galhardo e Caio Alexandre estão suspensos.

As equipes já se enfrentaram 21 vezes, com nove vitórias do Palmeiras, cinco empates e sete triunfos do Fortaleza.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Benevenuto e Titi; Lucas Sasha, Zé Welison, Bruno Pacheco e Pochettino; Marinho, Romero e Lucero.

Desfalques

Palmeiras

Atuesta segue no departamento médico.

Fortaleza

Caio Alexandre e Thiago Galhardo cumprem suspensão.

Quando é?