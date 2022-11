Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Verdão pode entrar em campo nesta quarta-feira (2) já campeão do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras pode confirmar o título do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (2), no Allianz Parque, caso a equipe de Abel Ferreira vença o Ceará, pela 35ª rodada do Brasileirão. Porém, caso o Internacional perca para o América-MG, em jogo marcado para as 16h (de Brasília), o Verdão entrará em campo às 21h30 (de Brasília) já campeão. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo e Ceará), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na liderança isolada com 74 pontos, o Palmeiras vem de vitória sobre o Athletico-PR por 3 a 1, e busca não só manter a sua invencibilidade de 19 jogos (16 triunfos e três empates), como também confirmar o título inédito sob o comando de Abel Ferreira.

Para o confronto decisivo, o técnico português trata como dúvida apenas a presença de Endrick, que vem entrando bem nos últimos jogos. Caso opte pela entrada do jovem, Mayke é o mais cotado para deixar o time titular.

Já o Fortaleza, no meio da tabela, com 48 pontos, chega embalado com cinco vitórias e três empates nos últimos oito jogos.

Juan Pablo Vojvoda não sabe se poderá contar com Lucas Sasha, que sofreu uma concussão durante a vitória sobre o Coritiba por 3 a 1.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma sete vitórias, contra seis do Fortaleza, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke (Endrick), Dudu e Rony.

Escalação do provável FORTALEZA: Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Juninho Capixaba, Lucas Sasha, Caio Alexandre; Pedro Rocha, Moisés, Robson, Thiago Galhardo.

Desfalques

Palmeiras

Jailson e Raphael Veiga, seguem como desfalques do Verdão.

Fortaleza

Lucas Lima, por questões contratuais, é o único desfalque do técnico Juan Pablo Vojvoda.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o Fortaleza nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,38 na vitória do Verdão, $ 4,50 no empate e $ 7,30 caso o Leão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,25 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 3,60 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no time que vai balançar as redes primeiro. Neste caso, paga-se $ 1,35 para o Palmeiras, e $ 3,50 para o Fortaleza.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

Cesar Greco / Fotoarena

• Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Allianz Parque – São Paulo, SP

• Arbitragem: WILTON PEREIRA (árbitro), BRUNO RAPHAEL PIRES e BRUNO BOSCHILIA (assistentes), ILBERT ESTEVAM (quarto árbitro) e WAGNER REWAY (AVAR)