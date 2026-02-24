Goal.com
Mounique Vilela

Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), na Arena Barueri; confira a programação e outras informações do jogo

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida acontece na Arena Barueri.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Palmeiras x Fluminense ao vivo

O jogo será transmitido pela Globo, na TV aberta, do canal ge tv, no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Classificado para a semifinal do Paulistão após golear o Capivariano por 4 a 0, o Palmeiras volta suas atenções para o Brasileirão. Líder da competição com sete pontos, o Verdão busca manter a invencibilidade e consolidar o bom momento na temporada. Na estreia, empatou com o Atlético-MG por 2 a 2; na sequência, goleou o Vitória por 5 a 1 e superou o Internacional por 3 a 1, assumindo a ponta da tabela.

Do outro lado, o Fluminense chega embalado pela vitória no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca por 1 a 0. No Brasileirão, o Tricolor Carioca ocupa a terceira colocação, também com sete pontos somados. Em três rodadas, a equipe venceu o Grêmio por 2 a 1 e o Botafogo por 1 a 0, além de empatar com o Bahia em 1 a 1. Para o confronto, o técnico Luis Zubeldía deve contar com os retornos de Hércules e Germán Cano, ambos recuperados de lesão.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes (Ignácio), Renê (Guilherme Arana); Bernal, Martinelli, Acosta; Savarino (Soteldo), Serna e John Kennedy.

Desfalques

Palmeiras

Paulinho e Figueiredo estão machucados.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Palmeiras x Fluminense

Brasileirão - Brasileirão

Retrospecto recente

SEP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

FLU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

SEP

Outros

FLU

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

3

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

0