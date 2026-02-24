Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida acontece na Arena Barueri.
Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Onde assistir Palmeiras x Fluminense ao vivo
O jogo será transmitido pela Globo, na TV aberta, do canal ge tv, no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view.
Notícias e prováveis escalações
Classificado para a semifinal do Paulistão após golear o Capivariano por 4 a 0, o Palmeiras volta suas atenções para o Brasileirão. Líder da competição com sete pontos, o Verdão busca manter a invencibilidade e consolidar o bom momento na temporada. Na estreia, empatou com o Atlético-MG por 2 a 2; na sequência, goleou o Vitória por 5 a 1 e superou o Internacional por 3 a 1, assumindo a ponta da tabela.
Do outro lado, o Fluminense chega embalado pela vitória no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca por 1 a 0. No Brasileirão, o Tricolor Carioca ocupa a terceira colocação, também com sete pontos somados. Em três rodadas, a equipe venceu o Grêmio por 2 a 1 e o Botafogo por 1 a 0, além de empatar com o Bahia em 1 a 1. Para o confronto, o técnico Luis Zubeldía deve contar com os retornos de Hércules e Germán Cano, ambos recuperados de lesão.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes (Ignácio), Renê (Guilherme Arana); Bernal, Martinelli, Acosta; Savarino (Soteldo), Serna e John Kennedy.
Desfalques
Palmeiras
Paulinho e Figueiredo estão machucados.
Fluminense
Sem desfalques confirmados.
Que horas começa Palmeiras x Fluminense
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
