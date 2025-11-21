+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoPalmeiras
team-logoFluminense
Mounique Vilela

Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (22), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Fluminense se enfrentam neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre o Flamengo por 2 a 1 na última rodada, o Fluminense volta a campo buscando ampliar a sequência positiva para entrar na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Na sexta posição, com 54 pontos, o Tricolor está a um ponto do Botafogo, quinto colocado. Para o confronto, o técnico Luis Zubeldía não poderá contar com Renê, suspenso. Gabriel Fuentes é o mais cotado para assumir a posição.

Por outro lado, o Palmeiras empatou sem gols com o Vitória no meio da semana e segue na vice-liderança do Brasileirão, com 69 pontos, dois a menos que o líder Flamengo. Para retomar a liderança o Verdão precisa vencer o Fluminense e torcer por um tropeço do Rubro-Negro diante do RB Bragantino.

"Sei que já estivemos na frente no campeonato, estamos na luta pelo título e que em quatro anos ganhamos duas Libertadores, uma saímos nas quartas, outra na semifinal e estamos lá outra vez. Cada um olha para o lado que quiser. Dizer que estamos bem? Não. Não estamos bem e estamos recebendo os jogadores vindo da seleção. Vamos nos preparar", afirmou Abel Ferreira após o empate.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez (Bruno Fuchs) e Felipe Anderson; Facundo Torres (Allan), Flaco López e Vitor Roque.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli e Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

Escalações de Palmeiras x Fluminense

PalmeirasHome team crest

4-4-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestFLU
1
C. Miguel
26
M. Cerqueira
12
Khellven
22
J. Piquerez
15
C
G. Gomez
32
E. Martinez
19
R. Sosa
40
Allan
5
A. Moreno
9
V. Roque
42
J. Lopez
1
Fabio
4
Ignacio
2
C
S. Xavier
29
Thiago Santos
22
J. Freytes
16
Nonato
45
Vinicius Lima
17
A. Canobbio
8
Martinelli
90
K. Serna
9
Everaldo

4-2-3-1

FLUAway team crest

SEP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Ferreira

FLU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Zubeldia

Andreas Pereira está suspenso, enquanto Lucas Evangelista, Paulinho e Weverton estão no departamento médico.

Fluminense

Manoel e Germán Cano seguem lesionados, enquanto Renê cumprirá suspensão.

Quando é?

  • Data: sábado, 22 de novembro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque - São Paulo, SP

Retrospecto recente

SEP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

FLU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 103 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 55 vitórias, contra 34 do Fluminense, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Verdão venceu por 2 a 1.  

SEP

Outros

FLU

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

4

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0