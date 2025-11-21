Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Palmeiras e Fluminense se enfrentam neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre o Flamengo por 2 a 1 na última rodada, o Fluminense volta a campo buscando ampliar a sequência positiva para entrar na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Na sexta posição, com 54 pontos, o Tricolor está a um ponto do Botafogo, quinto colocado. Para o confronto, o técnico Luis Zubeldía não poderá contar com Renê, suspenso. Gabriel Fuentes é o mais cotado para assumir a posição.

Por outro lado, o Palmeiras empatou sem gols com o Vitória no meio da semana e segue na vice-liderança do Brasileirão, com 69 pontos, dois a menos que o líder Flamengo. Para retomar a liderança o Verdão precisa vencer o Fluminense e torcer por um tropeço do Rubro-Negro diante do RB Bragantino.

"Sei que já estivemos na frente no campeonato, estamos na luta pelo título e que em quatro anos ganhamos duas Libertadores, uma saímos nas quartas, outra na semifinal e estamos lá outra vez. Cada um olha para o lado que quiser. Dizer que estamos bem? Não. Não estamos bem e estamos recebendo os jogadores vindo da seleção. Vamos nos preparar", afirmou Abel Ferreira após o empate.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez (Bruno Fuchs) e Felipe Anderson; Facundo Torres (Allan), Flaco López e Vitor Roque.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli e Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

Desfalques

Palmeiras

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Andreas Pereira está suspenso, enquanto Lucas Evangelista, Paulinho e Weverton estão no departamento médico.

Fluminense

Manoel e Germán Cano seguem lesionados, enquanto Renê cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 22 de novembro de 2025

sábado, 22 de novembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 103 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 55 vitórias, contra 34 do Fluminense, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Verdão venceu por 2 a 1.

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis