Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (25), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmitida ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Ceará por 4 a 0 no placar agregado, o Palmeiras volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Com sete vitórias consecutivas na temporada, o Verdão ocupa a liderança com 22 pontos e um aproveitamento de 81%.

O Flamengo, por sua vez, também chega motivado após se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, ao eliminar o Botafogo-PB com um placar agregado de 5 a 2. No Brasileirão, o Rubro-Negro soma 18 pontos e busca diminuir a diferença de quatro pontos para o líder Palmeiras. Em nove jogos, a equipe conquistou cinco vitórias, três empates e sofreu uma derrota.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Felipe Anderson (Mayke), Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Richard Ríos), Maurício e Piquerez (Vanderlan); Estêvão (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Gerson, Luiz Araújo e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro.

Desfalques

Palmeiras

Felipe Anderson, com edema, está fora.

Flamengo

Erick Pulgar e De la Cruz estão lesionados.

Quando é?