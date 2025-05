Palmeiras x Flamengo e o clássico entre Fluminense e o Vasco de Fernando Diniz: o que você precisa saber sobre a 10ª rodada do Brasileirão 2025

Com clássicos e jogos decisivos, a 10ª rodada começa dia 24 e só termina em 4 de junho com Botafogo x Ceará

Chegamos à décima rodada e o Campeonato Brasileiro de 2025 já começa a desenhar cenários importantes para a sequência da competição. Enquanto alguns clubes lutam para manter a regularidade e se consolidar na parte de cima da tabela, outros veem o alerta aceso diante da aproximação da zona de rebaixamento.

Com clássico regional, confrontos diretos e promessas de jogos intensos, o fim de semana promete mexer com a classificação e testar o fôlego dos elencos, que precisam equilibrar desempenho, desgaste, pressão da torcida — e ainda se preparar para a parada no calendário devido ao Mundial de Clubes, que contará com Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense em junho.

Abaixo, a GOAL destaca os principais duelos e tudo o que você precisa saber sobre a 10ª rodada do Brasileirão 2025.

Mais artigos abaixo

Líderes se enfrentam, Clássico dos Gigantes e mais

AFP

Cada rodada da competição reserva duelos que mexem com a tabela e o emocional das torcidas. Na décima jornada, o principal embate coloca frente a frente os dois primeiros colocados do campeonato: o líder Palmeiras recebe o vice-líder Flamengo no Allianz Parque. Apesar dos quatro pontos de vantagem do time de Abel Ferreira, o duelo pode ser decisivo para as pretensões das equipes de administrarem melhor seus elencos nas próximas rodadas, já de olho na disputa do Mundial de Clubes, em junho.

No Maracanã, o Clássico dos Gigantes promete fortes emoções. Fluminense e o Vasco de Fernando Diniz se enfrentam em um reencontro marcante: será a primeira vez que Diniz encara a torcida tricolor como técnico do rival, após uma breve passagem pelo Cruzeiro.

Outros jogos também prometem equilíbrio e tensão. Atlético-MG e Corinthians, que lutam para se manter na primeira página, se enfrentam na Arena MRV. Já no Castelão, o duelo entre Fortaleza e o terceiro colocado Cruzeiro opõe equipes que miram a parte de cima da tabela, assim como o RB Bragantino, na quarta posição, que recebe o Juventude, que está no Z-4.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DA COMPETIÇÃO

Luta no Z-4

Getty Images Sport

Por falar em Z-4, apesar de estarem com o sinal de alerta já na 9ª rodada do Brasileirão 2025, times como Grêmio (9 pontos), Juventude (8 pontos), Santos (5 pontos) e Sport (2 pontos) têm motivos para acreditar na recuperação. Em comparação com a mesma fase do ano passado, a pontuação dessas equipes está relativamente próxima da registrada por Corinthians (7 pontos), o mesmo Tricolor Gaúcho, Fluminense e Vitória (todos com 6 pontos), que, apesar das dificuldades, conseguiram evitar o rebaixamento ao final da temporada.

Em 2024, times que apareceram no Z-4 na reta inicial, como RB Bragantino e Juventude, conseguiram se reerguer e garantir a permanência na Série A. Assim, mesmo com números atuais desfavoráveis, as equipes ainda têm tempo e potencial para virar o jogo, equilibrar suas campanhas e evitar a queda.

Jogos da 10ª rodada

Getty Images Sport

A décima rodada do Brasileirão 2025 começa no sábado, dia 24 de maio, com três partidas. Fluminense e o Vasco de Fernando Diniz fazem o clássico carioca no Maracanã às 18h30, mesmo horário de São Paulo x Mirassol no Morumbis. Mais tarde, às 21h, o Atlético-MG recebe o Corinthians na Arena MRV.

No domingo, 25 de maio, Grêmio e Bahia abrem o dia às 11h, na Arena do Grêmio. Às 16h, dois jogos simultâneos agitam a rodada: Palmeiras x Flamengo no Allianz Parque e Sport x Internacional na Ilha do Retiro. Vitória x Santos jogam às 18h30 no Barradão, e Fortaleza x Cruzeiro fecham o domingo às 20h30, no Castelão.

A rodada segue na segunda-feira, 26 de maio, com Bragantino x Juventude às 20h, no estádio Cícero de Souza Marques. Botafogo x Ceará, no Nilton Santos, encerram a rodada apenas no dia 4 de junho, às 20h.

Chegou Natura TodoDia Jambo Rosa e Flor de Caju.