Palmeiras x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (04), no Lincoln Financial Field; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (04), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Palmeiras x Chelsea online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Invicto no Mundial de Clubes, o Palmeiras garantiu vaga nas quartas de final após eliminar o Botafogo por 1 a 0, com gol de Paulinho, em duelo válido pelas oitavas. Antes disso, o Verdão avançou na primeira fase ao terminar em primeiro lugar do Grupo A, com cinco pontos. A equipe empatou com o Porto por 0 a 0 e com o Inter Miami por 2 a 2, além de vencer o Al Ahly por 2 a 0.

Para o confronto contra o Chelsea, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Gustavo Gómez e Piquerez, ambos suspensos. Os prováveis substitutos são Micael e Vanderlan.

Do outro lado, o Chelsea se classificou ao mata-mata do Mundial após terminar em segundo lugar do Grupo D, com seis pontos, um a menos que o líder Flamengo. Os Blues venceram o Los Angeles FC por 2 a 0 e o Espérance por 3 a 0, mas foram derrotados pelo Rubro-Negro por 3 a 1. Nas oitavas de final, a equipe inglesa goleou o Benfica por 4 a 1.

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Allan e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James (Malo Gusto), Badiashile, Colwill e Cucurella; Chalobah, Lavia (Dewsbury-Hall), Enzo Fernández e Palmer; Pedro Neto e Delap. Técnico: Enzo Maresca.

Desfalques

Palmeiras

Gustavo Gómez e Piquerez vão cumprir suspensão, enquanto Murilo está lesionado.

Chelsea

Moisés Caicedo está suspenso.

Que horas começa Palmeiras x Chelsea

Mundial de Clubes - Fase Final Lincoln Financial Field

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

No único confronto entre as equipes, o Chelsea venceu a final do Mundial de Clubes de 2021 por 2 a 1, na prorrogação.