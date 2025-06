Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final do Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam neste sábado (28), no Lincoln Financial Field; confira a transmissão e outras informações do jogo

Duelo brasileiro no Mundial de Clubes! Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Classificado em primeiro lugar no Grupo A do Mundial de Clubes, o Palmeiras chega invicto às oitavas de final da competição. O time comandado por Abel Ferreira somou cinco pontos na fase de grupos, após empates contra o Porto por 0 a 0 e o Inter Miami por 2 a 2, além de uma vitória sobre o Al Ahly por 2 a 0.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá um desfalque importante: o zagueiro Murilo, diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda. Bruno Fuchs e Micael disputam a vaga na defesa titular.

"Nós queríamos passar em primeiro, não sabíamos o que ia acontecer no outro grupo. Sim, há uma rivalidade, nos últimos dois, três anos. É uma equipe que tem se reforçado muito, que tem excelentes jogadores, belíssimos jogadores, tem um excelente treinador… Está supermoralizado, ganhou do PSG, fez hoje um bom desempenho contra o Atlético de Madrid. Portanto, é bom que as equipes brasileiras têm passado, nós passamos, o Botafogo passou, desejo o mesmo para as outras duas, sinceramente", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Botafogo terminou a fase de grupos como vice-líder do Grupo B, com os mesmos seis pontos do líder PSG, mas com saldo de gols inferior. O Alvinegro venceu o Seattle Sounders por 2 a 1 e o PSG por 1 a 0, mas foi superado pelo Atlético de Madrid por 1 a 0 na última rodada.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula (Newton); Artur (Santiago Rodríguez), Savarino (Matheus Martins) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Palmeiras

Murilo está lesionado.

Botafogo

Bastos sofreu lesão no joelho esquerdo e retornará ao Brasil, enquanto Gregore cumprirá suspensão.

Que horas começa Palmeiras x Botafogo

Mundial de Clubes - Fase Final Lincoln Financial Field

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Palmeiras e Botafogo já se enfrentaram 108 vezes na história, com vantagem para o Verdão: são 40 vitórias, contra 33 do Alvinegro, além de 35 empates. No último confronto, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes ficaram no 0 a 0.

