Palmeiras x Bolívar: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo pelo Paramount+, via streaming (confira a programação completa).

Embalado pela vitória sobre o São Paulo por 1 a 0 no Brasileirão, o Palmeiras volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Já classificado para as oitavas de final, o Verdão lidera o Grupo G com 12 pontos. Invicto no torneio, o time comandado por Abel Ferreira venceu o Sporting Cristal e o Bolívar por 3 a 2, além de superar o Cerro Porteño por 1 a 0 e 2 a 0.

"Apesar de já estarmos classificados, almejamos o primeiro lugar no geral, que facilita para decidir em casa até a semi, pois é muito importante decidir em casa na Libertadores, pelo peso da competição", afirmou Bruno Fuchs ao site do Palmeiras.

"Quanto ao Bolívar, é uma equipe de tradição na Libertadores, é uma equipe muito forte e tem chance de classificar ainda, então, acho que eles vêm para dar a vida. Sobre voltar a jogar em casa, no Allianz Parque, é muito especial, a gente estará de volta e pretendemos buscar mais três pontos", completou.

O Bolívar, por sua vez, ocupa a lanterna do Grupo G, com 3 pontos. Em 4 jogos, venceu o Sporting Cristal por 3 a 0, mas foi derrotado pelo Cerro Porteño por 4 a 2, pelo Palmeiras por 3 a 2 e novamente pelo Sporting Cristal por 2 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Allan; Paulinho (Facundo Torres), Estêvão e Vitor Roque.

Bolívar: Lanzillota; Rocha, Sagredo, Quinteros e José Sagredo; Justiniano; Melgar, Vaca, Senzano e Velásquez; Romero.

Desfalques

Palmeiras

Micael e Bruno Rodrigues seguem fora.

Bolívar

Sem desfalques confirmados.

Quando é?