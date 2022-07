Fechado com o Nottingham Forest, Gustavo Scarpa cumprirá contrato no Palmeiras

Meia nem sequer abriu a possibilidade de antecipar a saída da Academia de Futebol. Jogador sonhava com ida à Europa e já havia avisado ao clube

Gustavo Scarpa cumprirá o contrato com o Palmeiras até o fim de 2022. O atleta de 28 anos já firmou pré-acordo com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e não iniciará tratativas para deixar a Academia de Futebol antes do término do vínculo atual, conforme soube a GOAL.

O jogador quer encerrar a sua passagem pelo Verdão ao término da temporada brasileira. A ideia do atleta é evitar desgaste com o clube que defendeu nos últimos cinco anos — a sua chegada foi no início de 2018, logo após a passagem pelo Fluminense.

A fim de manter o profissionalismo, o jogador já havia comunicado à diretoria do Palmeiras que não pretendia renovar o vínculo, como antecipou a GOAL. Gustavo Scarpa informou que gostaria de encerrar a passagem pela Academia de Futebol em 31 dezembro deste ano, data do encerramento de seu contrato atual.

O jogador assinou pré-contrato com o Nottingham Forest no último fim de semana. Desde então, seguiu à disposição do time comandado por Abel Ferreira. O clube paulista, inclusive, pretende utilizá-lo até o fim da temporada local.

Nos últimos meses, Gustavo Scarpa foi procurado pela diretoria do Palmeiras a fim de renovar o seu compromisso com o clube. Contudo, não chegou a um acordo porque já tinha a ideia de atuar no futebol europeu. Ele, inclusive, autorizou o seu estafe a conversar com clubes do continente.

O meio-campista trabalhava com o empresário Giuliano Bertolucci e optou pela troca para tentar a sua transferência para uma equipe do Velho Continente.