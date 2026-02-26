Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Sub-20 2026

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 19h (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, em Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Palmeiras chega para a partida invicto no Brasileirão Sub-20. Na primeira rodada, o Verdão goleou o Grêmio, fora de casa, por 5 a 2. Enquanto na segunda rodada, a equipe protagonizou um empate movimentado, contra o São Paulo, em 3 a 3. Neste momento o Alviverde ocupa a quarta colocação com quatro pontos.

Por outro lado, o Athletico-PR soma uma vitória e uma derrota neste início de campeonato. Na primeira rodada perdeu para o Vasco por 3 a 2, seguido de uma vitória sobre o Cuiabá por 2 a 0. O Furacão está na sétima posição com três pontos.

O jogo promete ser equilibrado, com o Palmeiras tentando dominar as ações por jogar em casa e ter um elenco mais forte. Porém, o Athletico-PR quer surpreender e busca complicar o jogo dos paulistas.

Palmeiras: Luiz Fernando; Luis Saboia, Koné, Benedetti e André Lucas; Coutinho, Ruan Yago, Ramon e Erick Belé; Victor Gabriel e Heittor. Técnico: Lucas Andrade.

Athletico-PR: Carlos Eduardo; Vitinho, Fábio Lucas, Murilo Camargo e Gustavo Veiga; Kauan Stabelini e Guilherme Back; Lucas Amorim, Sorriso e Ruan Felipe; Davi Alves. Técnico: João Correia.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena Crefisa Barueri - Barueri, SP

