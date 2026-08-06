Palavras claras: astro do Arsenal quebra o silêncio sobre Vinícius

O jogador do Arsenal, Riccardo Calafiori, expressou sua opinião sobre as tentativas de seu clube de contratar o brasileiro Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, durante a atual janela de transferências de verão.

O futuro de Vinícius no Real Madrid está cercado de incertezas. Com a indefinição sobre o destino de seu contrato, o nome do jogador brasileiro foi associado ao Arsenal, vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa.

O contrato do jogador brasileiro termina em junho de 2027, e a decisão agora está nas mãos de Vinícius. O Real Madrid aumentou sua oferta inicial, mas ela não atendeu às exigências do atacante.

Em meio a tudo isso, Riccardo Calafiori, jogador do Arsenal, comentou sobre as notícias das negociações com o jogador brasileiro, após a partida amistosa contra o Real Betis, que o Arsenal perdeu por 3 a 1 ontem.

De acordo com o jornal "As", o zagueiro italiano foi questionado sobre os rumores que cercam Bruno Guimarães e Vinícius, e o patamar que esses dois nomes acrescentariam ao Arsenal dentro da elite do futebol mundial.

Calafiori respondeu: "Estamos agora nesse nível. Estamos no topo e queremos vencer o Campeonato novamente. Queremos ser melhores do que fomos na temporada passada, se possível, então precisamos desse tipo de jogador".

Com a negociação de Guimarães se aproximando, o Arsenal dará um enorme salto competitivo caso contrate Vinícius, embora as coisas ainda não estejam definidas.