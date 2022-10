Pablo Marí sobre ataque a faca: "Vi uma pessoa morrer na minha frente"

Ex-zagueiro do Flamengo, Pablo Marí expressou como se sente sortudo depois de ser esfaqueado em Milão

Ex-jogador do Flamengo, o zagueiro Pablo Marí foi esfaqueado em um ataque que fez cinco vítimas nesta última quinta-feira. Hoje no Monza, da Itália, o defensor falou pela primeira vez sobre o ocorrido, tranquilizando os fãs sobre seu estado de saúde.

Internado no Hospital Niguarda, o jogador de 29 anos conversou com Adriano Galliani, dono do time italiano e ex-atleta do Milan: "Eu estava com o carrinho de bebê quando senti uma dor insuportável nas costas."

"Hoje tive sorte, porque vi uma pessoa morrer na minha frente", afirmou Marí ao dono do time, que relatou as palavras do defensor ao jornal Gazzetta dello Sport.

"Pablo é um cara incrível. Ele teve força para brincar e me disse que, na segunda-feira, estará em campo. Trouxe cumprimentos de todos os amigos que gostariam de vir aqui mesmo que, obviamente, não fosse possível. Ele provavelmente foi salvo por sua altura", afirmou Galliani.

Pablo Marí foi uma das cinco pessoas esfaqueados em um shopping, em Milão, na Itália. O jogador foi atacado por um homem de 46 anos, que portava uma faca e esfaqueou os clientes de uma loja em meio a um surto. O agressor foi identificado e detido pela polícia local, que revelou que o homem tem distúrbios mentais.

Em contato com a GOAL, o estafe do jogador informou que o jogador estava consciente após o ataque, e que não sofreu graves ferimentos.

Mesmo assim, o jogador precisou passar por uma cirurgia, que foi realizada com sucesso, após uma ferida nas costas. Segundo relatos da imprensa local, uma das vítimas morreu e outras duas ficaram feridas com gravidade.

O Monza enfrentaria o Bologna, pela Serie A, nesta segunda-feira (31). No entanto, com a equipe abalada pelo acontecimento, a partida pode ser adiada pela Federação Italiana.

Galliani explicou: "A equipe está em choque com o que aconteceu com Pablo Mari e pedimos o adiamento da partida contra o Bologna. "Todo mundo está em choque e queria vir aqui. (Matteo) Pessina estava chorando no telefone. Pedimos um adiamento para a liga, vamos ver."