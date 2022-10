Pablo Marí, ex-Flamengo, é esfaqueado em supermercado na Itália

Além do jogador, mais cinco pessoas foram esfaqueadas por um homem com distúrbios psiquiátricos

Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019 pelo Flamengo, o zagueiro espanhol Pablo Marí foi esfaqueado em um shopping na Itália nesta quinta-feira (27).

O zagueiro, que atualmente está no Monza, na Serie A italiana, foi esfaqueado em um supermercado no interior de um shopping em Assago, na Itália, por um homem com distúrbios psiquiátricos. O agressor foi identificado e detido pelas autoridades locais.

Em contato com a GOAL, o estafe de Pablo Marí informou que o zagueiro está consciente, e que não sofreu ferimentos graves. O jogador foi levado ao Hospital Niguarda, em Milão. Segundo os relatos, além do jogador, mais cinco pessoas foram esfaqueadas pelo mesmo agressor no local.

O espanhol trocou o Flamengo pelo Arsenal em 2020, e passou o primeiro semestre do ano emprestado à Udinese, também da Itália.