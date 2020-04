Pablo Marí admite: trio do Liverpool na final do Mundial foi o maior desafio da carreira

O zagueiro enfrentou os Salah, Mané e Firmino quando ainda jogava pelo Flamengo

O ex-zagueiro do , hoje no , Pablo Marí elegeu Mohamed Salah, Sadio Mane e Roberto Firmino, trio do , como os adversários mais difíceis que enfrentou em sua carreira.

Hoje jogando pelo Arsenal, Marí enfrentou os atacantes dos Reds na final do , quando ainda estava no Flamengo, que acabou sendo derrotado pelos inglês na prorrogação, com um gol de Firmino, que sagrou o time de Jurgen Klopp campeão do mundo.

A fala de Marí foi em uma sessão de perguntas e respostas no aplicativo Reddit, colocando a velocidade e a inteligência do trio como os principais pontos para que eles sejam tão difíceis de se jogar contra. "Acho que essas coisas são mais importantes e fazem deles os melhores jogadores", disse.

"Claro que foi difícil, mas eu estava 100% focado naquele jogo e sei que foi um jogo difícil, mas eu senti que melhorei muito em seis meses jogando no Flamengo para poder jogar contra o Liverpool e esses três jogadores", contou o zagueiro na rede social.

Apesar da derrota, Marí acredita que o Flamengo fez um bom jogo contra os Reds, tendo conseguido neutralizá-los durante toda a partida no tempo regulamentar. "Achamos que fizemos um jogo muito bom lá e sabemos que o Liverpool, naquele momento, era talvez o melhor clube do mundo. Eles ganharam tudo e venceram todos os jogos da competição. Eles são uma equipe muito forte", afirmou o jogador de 26 anos.

Mari disse ainda que os cariocas tinham uma mentalidade de que poderiam, sim, ganhar do Liverpool, mesmo com a excelente campanha que os ingleses estavam fazendo. "Nós não tínhamos nada a perder e tudo a ganhar, então poderíamos colocar essa mentalidade em campo para tentar ganhar contra eles".

O espanhol disse, também, que desde que chegou ao Flamengo já vinha trabalhando com a possibilidade de enfrentar um grande clube como o Liverpool, na final do Mundial, mesmo sem nem ter ganho a Libertadores ainda. "E se melhorássemos muito poderíamos vencê-los".

Maré deixou o Flamengo no início de 2020, emprestado pelos cariocas ao Arsenal, mas, por conta da paralisação do futebol por conta da pandemia de Covid-19, só conseguiu atuar duas vezes na equipe principal do time da Premier League.