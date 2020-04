Klopp admite que temeu ser demitido por demora em decolar com Liverpool

O treinador dos Reds assumiu o comando da equipe em 2015 sabendo que teria um desafio jamais encarado antes em sua carreira

Jurgen Klopp assumiu o comando do em outubro de 2015 e muito antes do sucesso que o time vivia antes da paralisação do futebol, pegou o time em uma situação difícil e delicada. E o alemão admitiu que temeu ser demitido caso não apresentasse resultados e melhoras em um curto prazo.

Perguntado em entrevista ao Sky Sports sobre essa pressão ao começar seu trabalho no Liverpool, Klopp afirmou: "Era óbvio que precisávamos de tempo. Era óbvio que não poderíamos consertar as coisas da noite para o dia. Todos queriam isso mas era óbvio [que não era possível]."

O alemão chegou ao Liverpool após a demissão de Brendan Rodgers. O clube se encontrava em sexto na Premier League e foi buscar Klopp que fazia uma trabalho muito consistente com o .

"Eu tive que perguntar, pela primeira vez, como era isso. Antes na minha carreira, eu nunca havia sido demitido e então eu não tinha experiência com isso. Mas eu sabia que estava agora em outro nível [no Liverpool] e se eu não entregasse um bom trabalho rapidamente eu seria demitido, simples assim."

"Por isso que eu afirmei que estivesse sentado aqui depois de quatro anos seria porque alguma coisa havia acontecido neste período. Eu não pedi por quatro anos no comando, eu pedi por um pouco mais de tempo. E nós tivemos isso."

Antes de vencer o na grande final da Liga dos Campeões da temporada passada, Klopp e o Liverpool bateram na trave diversas vezes em campeonatos diferentes. E o alemão falou sobre a pressão por ganhar títulos em Anfield.

"Nós nunca pensamos em perder as finais como aconteceu contra o ( de 2016), ( Inglesa de 2016) e (Liga dos Campeões de 2018). Especialistas falavam 'se não ganhar a próxima precisa mudar alguma coisa'. É assim que é. Mas internamente ninguém pensa assim."

Klopp encaminhava o Liverpool para uma histórica conquista neste ano: o primeiro título da era da Premier League para os Reds. Porém, mesmo com 25 pontos de vantagem na liderança, não se sabe se qual será o futuro da atual temporada do futebol inglês diante da pandemia do coronavírus.