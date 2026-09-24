Mikel Oyarzabal, atacante da seleção da Espanha, falou sobre a natureza de sua relação com o jovem companheiro Lamine Yamal, ressaltando que ambos são completamente diferentes.

A dupla está concentrada com a seleção espanhola antes das quatro próximas partidas da Liga das Nações contra Inglaterra, Croácia (duas vezes) e República Tcheca.

Oyarzabal disse em declarações à "Rádio Marca": "É evidente que somos completamente diferentes, talvez até opostos totais, mas nos damos muito bem, e acredito que os opostos frequentemente se atraem".

Ele também apontou que "vou tentar ajudá-lo de todas as formas possíveis. Não conseguirei ajudá-lo muito no que diz respeito ao campo, no que diz respeito a jogar futebol, porque não terei muito a lhe dizer sobre isso".

Encerrou sua fala afirmando sobre o jogador do Barcelona: "É um jogador que muda o rumo da partida, não apenas pelo que faz, mas pelo que gera no adversário, e pelo que gera também em seus companheiros. Saber que ele está sempre presente faz uma grande diferença no futebol, e acredito que talvez ele não seja suficientemente valorizado".

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