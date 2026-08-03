Os dirigentes do Paris Saint-Germain trabalham para fechar a contratação de Ferran Torres, atacante do Barcelona, durante a atual janela de transferências de verão.
O renomado jornalista Matteo Moretto escreveu em sua conta na rede X: "O Paris Saint-Germain deseja acelerar as negociações para a contratação de Ferran Torres ao longo desta semana".
E acrescentou: "O clube francês busca concluir o acordo com o Barcelona e acredita que o negócio pode ser fechado rapidamente. Há otimismo dentro do clube francês em relação à assinatura com Torres".
Ferran Torres havia aberto as portas para especulações sobre seu futuro, depois de falar sobre a possibilidade de sua transferência para o Paris Saint-Germain, afirmando que no futebol não se pode prever o que pode acontecer.
Torres está nestes dias nos Estados Unidos, em um evento promocional com a empresa Under Armour, onde recebeu uma pergunta sobre seu futuro durante uma entrevista no programa Today, transmitido pela rede NBC.
O autor do gol que deu à Espanha seu segundo título na Copa do Mundo confirmou, no início, a continuidade de seu vínculo com o Barça, ao responder a uma pergunta sobre o suposto interesse do Saint-Germain, dizendo: "No momento, tenho contrato com o Barcelona".
Mas Ferran Torres soltou outra declaração marcante que não passou despercebida, ao dizer: "Mas, sinceramente, no futebol, ninguém sabe o que pode acontecer".