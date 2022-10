Os times rebaixados para a Série C de 2023

Náutico e Brusque já não têm mais chances de seguirem na segunda divisão e foram os primeiros a cair

A Série B do Campeonato Brasileiro já está em sua reta final na temporada 2022 e, a cada rodada, as equipes duelam pelo sonho de acesso ou pela tentativa de fugir do rebaixamento. Na parte de cima da tabela, o Cruzeiro já garantiu o título com recorde de antecedência, mas na parte de baixo os primeiros rebaixados foram conhecidos na 36ª rodada.

Último colocado nesta edição da Série B, o Náutico vai disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro em 2023. Quem também caiu foi o Brusque.

Operário Ferroviário e CSA completam a zona de rebaixamento a duas rodadas do fim do certame. Próximos do Z4 e ainda com a corda no pescoço estão Novorizontino, Chapecoense e Tombense.

Quem subiu para a Série B 2023?

Por outro lado, os times que subiram da terceira para a segunda divisão foram: ABC, Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol e Vitória.