Cruzeiro é campeão da Série B 2022 com recordes e busca mais

A Raposa voltou e levantou a taça em tempo recorde na segunda divisão, e ainda pode quebrar outras marcas

Depois de dois anos repletos de amargura e decepções, o Cruzeiro fez história na Série B 2022. Além de ter garantido o acesso para a elite com antecedência recorde, a Raposa também entrou para a história como o campeão com o maior número de rodadas de antecipação: faltando seis compromissos para o término do campeonato.

O título, a primeira taça levantada pelo Cruzeiro desde o Campeonato Mineiro de 2019, foi sacramentado na 32ª rodada do certame. Antes, o recorde de título da Série B com maior antecedência pertencia ao Corinthians de 2008 – que sacramentou a conquista com quatro rodadas de antecipação.

Parecia ser apenas questão de tempo. O Cruzeiro já havia batido a Ponte Preta nesta 32ª rodada e dependia de derrotas de Grêmio e Bahia para ficar com o título. E assim aconteceu: os tricolores foram derrotados respectivamente por Sampaio Corrêa e Chapecoense.

Os recordes do Cruzeiro na Série B

Acesso garantido com mais rodadas de antecedência: sete rodadas.

Título garantido com maior antecedência: seis rodadas

Maior sequência invicta: 15 partidas, superando as 14 do Vasco neste ano e do Náutico em 2021.

Recordes que o Cruzeiro ainda busca na Série B

Melhor campanha na história: desde que a Série B passou a ser disputada em pontos corridos por 20 times, em 2006, a melhor campanha foi a do Corinthians de 2008. Naquele ano o Alvinegro alcançou 85 pontos. O Cruzeiro pode chegar a 89.

Mais vitórias: o Corinthians de 2008 detém o recorde de vitórias em uma edição da Série B, com 25 triunfos em 2008. O Cruzeiro pode alcançar 27 se vencer os últimos seis jogos que lhe restam.

Menos derrotas: Corinthians (2008) e Portuguesa (2011) são os times que menos perderam em uma campanha da segunda divisão, com três revezes cada. O Cruzeiro foi derrotado três vezes e pode se unir à dupla de São Paulo.

Maior diferença para o vice-líder: Corinthians (2008) e Portuguesa (2011) construíram uma vantagem enorme de 17 pontos para o segundo colocado em suas melhores campanhas de Série B. Hoje, a diferença do Cruzeiro para o vice-líder Grêmio é de 18 pontos.