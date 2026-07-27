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Os ringues de wrestling chamam por ele: Haaland é candidato a disputar combates na WWE

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo
Premier League
Manchester City
E. Haaland
Noruega
England
EUA

Os norte-americanos apaixonaram-se por Erling Haaland

Os norte-americanos apaixonaram-se por Erling Haaland durante o Mundial, e talvez as estrelas da WWE, a liga de luta livre, tenham feito o mesmo.

Cody Rhodes, que vai desafiar CM Punk pelo título da WWE no Summer Slam este fim de semana, esteve no programa The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, onde foi questionado sobre a entrada de algumas celebridades no ringue da WWE.

Entre os nomes estavam Tom Holland, Travis Kelce, Jason Momoa e a estrela do Manchester City, Erling Haaland.

Rhodes afirmou, segundo o jornal "The Sun": "Haaland é um grande atleta e, com o cabelo, poderíamos passar por primos, porque na luta livre somos todos parentes, por isso poderia ser meu primo".

Claro que Rhodes também tem o cabelo louro como Haaland, embora o dele seja bem mais curto e pintado.

Haaland conseguiu conquistar os corações dos adeptos nos Estados Unidos durante a campanha da Noruega até aos quartos de final neste verão e, em consequência disso, ganhou pouco mais de 32 milhões de seguidores nas redes sociais.

Com a sua altura de 6 pés e 5 polegadas, este jovem de 26 anos não pareceria deslocado no ringue da WWE. É o mesmo tamanho de The Rock.

Mas não há qualquer hipótese de este goleador norueguês trocar a grande área pelo ringue. Ainda tem muitos anos pela frente nos relvados e ainda pode marcar muitos mais golos.

Contudo, a WWE tem uma longa história de participação de celebridades nos combates. Será que Haaland se junta a ela um dia?

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