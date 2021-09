Os recordes de Cristiano Ronaldo por Portugal, Manchester United, Real Madrid e Juventus

O 'Robozão' já está na história como um dos maiores de todos os tempos e, ao longo de sua carreira, foi amontoando recordes

Cristiano Ronaldo já atingiu, faz tempo, um status que o coloca no Olimpo histórico do futebol em todos os tempos. O atacante português, revelado pelo Sporting, tem títulos conquistados por onde passou e, aos 36 anos, segue fazendo a diferença em campo.

Ídolo da seleção portuguesa, onde conquistou o título da Euro 2016 (a primeira taça levantada oficialmente pelo selecionado luso em sua história), CR7 também é um ícone do Real Madrid, teve uma boa passagem pela Juventus e recentemente acertou o seu retorno para o Manchester United – onde foi, pela primeira vez, eleito melhor jogador do mundo.

Um dos maiores artilheiros da história do futebol, ao lado de Pelé, Messi, Gerd Müller, Puskas e tantos outros, Cristiano Ronaldo detém recordes impressionantes... e espera aumentar cada vez mais sua lista de feitos. Contra a seleção da Irlanda, CR7 tornou-se, de forma isolada, o maior artilheiro de uma única seleção na história.

Maior artilheiro da história do futebol?

Em 1077 jogos oficiais disputados em sua carreira, CR7 estufou as redes 785 vezes. Sem considerar nenhum tipo de contextualização em relação ao futebol de décadas atrás, e levando em conta apenas a frieza dos números das competições oficiais de hoje, Cristiano Ronaldo pode ser considerado o maior goleador da história do Esporte Bretão.

Maior artilheiro da história do Real Madrid

Cristiano vestiu a camisa merengue entre 2009 e 2018 e detém o recorde de mais gols marcados pelos Blancos: foram 450 tentos anotados em 438 partidas.

Maior artilheiro da história da Champions League

Campeão da máxima competição de clubes da Europa em cinco ocasiões, sendo uma com o Manchester United e outras quatro com o Real Madrid, o atacante português é também o maior goleador da prova em todos os tempos – seja considerando a era moderna da competição ou também incluindo a época da Copa dos Campeões da Europa.

CR7 marcou um total de 134 gols em 176 partidas oficiais. A conta aumenta para 135 gols se considerarmos um golzinho marcado, ainda na época de Manchester United, na fase “pré” do torneio.

Os gols de Cristiano Ronaldo na Champions League foram divididos da seguinte maneira:

Manchester United: 15 gols (16 considerando a fase pré)

Real Madrid: 105 gols

Juventus: 14 gols

Maior artilheiro do Mundial de Clubes

Campeão do Mundial de Clubes cinco vezes, CR7 é o recordista de gols na competição. Foram sete gols, sendo quatro em finais (este, também um recorde).

Maior artilheiro da seleção de Portugal

Com 111 gols em 180 jogos com a seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo é o máximo goleador da história de sua equipe nacional – com a qual conquistou a Euro 2016.

Maior artilheiro na história de uma seleção nacional

Cristiano Ronaldo também está na história como maior goleador de uma seleção nacional em todos os tempos. Recentemente, CR7 passou a ser o líder isolado deste ranking ao alcançar o gol número 111 depois de marcar dois gols sobre a seleção da Irlanda, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Jogador mais rápido a alcançar 100 gols pela Juventus

Com 37 gols marcados na temporada 2019-20, CR7 se tornou o maior artilheiro da Juventus em uma única temporada.

Além disso, Cristiano foi o jogador que levou menos tempo para alcançar a marca de 100 gols pela Juve (foram 101 no total pela Velha Senhora).

Recordes pelo Manchester United

Além de ser o português com mais gols marcados pelos Red Devils (118, considerando todas as competições). Levando em conta apenas a era moderna do Campeonato Inglês, a Premier League, CR7 foi o maior artilheiro do United em uma única campanha: em 2007/08 ele marcou 34 vezes.