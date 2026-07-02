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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Os números de Harry Kane colocam Cristiano Ronaldo em uma situação delicada

H. Kane
C. Ronaldo
Inglaterra x RD Congo
Inglaterra
RD Congo
Copa do Mundo
Portugal x Croácia
Portugal
Croácia
England
Portugal
Congo - Kinshasa
EUA
Croácia
Canadá

Depois de superar Pelé... o astro inglês continua brilhando e iguala um recorde de Ronaldo

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, ficou em uma situação delicada após o destaque de Harry Kane, atacante da seleção inglesa, na Copa do Mundo de 2026.

Kane continuou a brilhar na Copa do Mundo ao marcar mais dois gols, levando a seleção dos Três Leões à classificação para as oitavas de final ao derrotar a República Democrática do Congo por 2 a 1, na noite de ontem, quarta-feira.

A seleção inglesa enfrentará a seleção mexicana na madrugada da próxima segunda-feira.

O total de gols de Kane na Copa do Mundo chegou a 13 (dos quais 5 nesta edição), o que o colocou em sexto lugar na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, ultrapassando o falecido lenda brasileira Pelé.

De acordo com as estatísticas da rede “WhoScored”, Kane contribuiu para 16 gols desde o início da Copa do Mundo de 2018, marcando 13 gols e dando 3 assistências. Isso significa que ele contribuiu para mais do que o dobro dos gols que Ronaldo marcou no mesmo período.

Copa do Mundo
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Portugal
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Croácia
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O craque português marcou 7 gols (dos quais 2 na edição atual), sem dar nenhum passe decisivo.

No entanto, Ronaldo, o único jogador a marcar em seis edições da Copa do Mundo, tem a chance de aumentar sua contribuição para o placar quando a seleção de seu país enfrentar a Croácia na madrugada de amanhã, sexta-feira, nas oitavas de final.

Por outro lado, a rede “Opta” destacou que Kane igualou o feito de Ronaldo ao se tornar o segundo jogador a marcar 20 gols ou mais na Copa do Mundo e no Campeonato Europeu, atrás apenas do craque, que marcou 24 gols até o momento.

Além dos gols marcados na Copa do Mundo, o astro inglês marcou outros 7 gols na Eurocopa, enquanto Ronaldo é o maior artilheiro da história da competição continental, com 14 gols.

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