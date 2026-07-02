Os números de Harry Kane colocam Cristiano Ronaldo em uma situação delicada

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, ficou em uma situação delicada após o destaque de Harry Kane, atacante da seleção inglesa, na Copa do Mundo de 2026.
Kane continuou a brilhar na Copa do Mundo ao marcar mais dois gols, levando a seleção dos Três Leões à classificação para as oitavas de final ao derrotar a República Democrática do Congo por 2 a 1, na noite de ontem, quarta-feira.
A seleção inglesa enfrentará a seleção mexicana na madrugada da próxima segunda-feira.
O total de gols de Kane na Copa do Mundo chegou a 13 (dos quais 5 nesta edição), o que o colocou em sexto lugar na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, ultrapassando o falecido lenda brasileira Pelé.
De acordo com as estatísticas da rede “WhoScored”, Kane contribuiu para 16 gols desde o início da Copa do Mundo de 2018, marcando 13 gols e dando 3 assistências. Isso significa que ele contribuiu para mais do que o dobro dos gols que Ronaldo marcou no mesmo período.
O craque português marcou 7 gols (dos quais 2 na edição atual), sem dar nenhum passe decisivo.
No entanto, Ronaldo, o único jogador a marcar em seis edições da Copa do Mundo, tem a chance de aumentar sua contribuição para o placar quando a seleção de seu país enfrentar a Croácia na madrugada de amanhã, sexta-feira, nas oitavas de final.
Por outro lado, a rede “Opta” destacou que Kane igualou o feito de Ronaldo ao se tornar o segundo jogador a marcar 20 gols ou mais na Copa do Mundo e no Campeonato Europeu, atrás apenas do craque, que marcou 24 gols até o momento.
Além dos gols marcados na Copa do Mundo, o astro inglês marcou outros 7 gols na Eurocopa, enquanto Ronaldo é o maior artilheiro da história da competição continental, com 14 gols.