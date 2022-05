Dois grandes nomes do futebol brasileiro, Corinthians e São Paulo vão escrever mais um capítulo da história do clássico neste domingo (22), a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 351 vezes, com 131 vitórias do Timão, contra 109 do Tricolor, além de 112 empates.

O Timão leva não só vantagem no retrospecto geral, como também na casa do rival. No Morumbi, são 50 vitórias dos corintianos contra 43 do Tricolor. Porém, o resultado que mais vezes se repetiu foi o empate: 58.

Agora, na Neo Química Arena, o Corinthians também registra ampla vantagem: Em 15 jogos, foram 10 vitórias e cinco empates.

Confira abaixo os números de Corinthians x São Paulo na Neo Química Arena:

Em 15 jogos disputados na Neo Química, o Timão soma dez vitórias e cinco empates. O Timão balançou as redes 28 vezes contra 11 do adversário.

A maior vitória já registrada no estádio também é dos donos da nasa na campanha do título de 2015.

Na ocasião, o Timão goleou o São Paulo por 6 a 1, com gols de Bruno Henrique, Edu Dracena, Cristian (2x) e Romero (2x).

Primeiro Corinthians x São Paulo na Neo Química Arena em 2022

Será o primeiro Majestoso da temporada na Neo Química Arena. No Paulistão, o Timão perdeu os dois duelos que fez no Morumbi: 1 a 0 e 2 a 1 na semifinal.

Corinthians x São Paulo na Neo Química Arena