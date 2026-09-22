Xavi está prestes a viver seu batismo de fogo como técnico da seleção holandesa. Voetbalzone ajuda o treinador espanhol e prevê quais jogadores estarão no time titular nesta quinta-feira contra a Alemanha, pela Liga das Nações.

Robin Roefs já vem jogando muito bem há algum tempo no Sunderland, o que frequentemente gera pedidos para que ele ganhe uma chance debaixo das traves. Apesar disso, Bart Verbruggen segue como primeira opção da Holanda também sob o comando de Xavi.

Denzel Dumfries tem a preferência na lateral direita sobre Jurriën Timber, que ainda trabalha para recuperar a forma física. Jan Paul van Hecke fará dupla com Virgil van Dijk, que segue na seleção e como capitão. Micky van de Ven é a peça mais à esquerda da defesa da Holanda.

Xavi precisa quebrar a cabeça no meio-campo por causa das ausências de Frenkie de Jong e Jerdy Schouten. Joey Veerman está de volta à Holanda após dois anos e já começa jogando contra a Alemanha. Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders completam o meio-campo diante dos alemães.

Crysencio Summerville se destacou na Copa do Mundo e terá a chance de se provar como ponta direita. Brian Brobbey marcou um hat-trick contra o Manchester City e espera levar a grande fase para quinta-feira. Cody Gakpo deve ser o responsável por municiar o ataque pela esquerda.

Tanto Holanda quanto Alemanha têm sentimentos de revanche. A Holanda foi eliminada por Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo, enquanto a Alemanha passou vergonha contra o Paraguai na mesma fase.

Provável escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.