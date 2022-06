Os maiores campeões da Euro feminina na história

Artilheiras, campeãs e mais sobre a UEFA Euro feminina, que será disputada em julho de 2022

A UEFA Euro feminina completa 38 anos em 2022. Disputado pela primeira vez em 1984, o campeonato reúne as principais seleções femininas da Europa, e será um dos destaques da movimentada temporada de 2022.

A edição deste ano será disputada entre os dias 6 e 31 de julho, tendo a Inglaterra como sua sede oficial. Serão 16 seleções separadas em quatro grupos, que brigam por vagas no mata-mata que leva até a decisão.

Quem mais venceu na UEFA Euro feminina?

Assim como no futebol masculino, a Alemanha ocupa o topo da lista de grandes campeões da Euro feminina. Se no masculino os germânicos empatam com a Inglaterra, ambos com três títulos cada, na Euro feminina a vantagem é muito maior, com 8 das 12 medalhas de ouro disputadas até hoje. Noruega tem dois títulos e Suécia e Holanda empatam com um cada.

Confira a lista:

1984 - Suécia

1987 - Noruega

1989 - Alemanha

1991 - Alemanha

1993 - Noruega

1995 - Alemanha

1997 - Alemanha

2001 - Alemanha

2005 - Alemanha

2009 - Alemanha

2013 - Alemanha

2017 - Holanda

Quem foram as artilheiras das edições da UEFA Euro feminina?

Em sua primeira edição, em 1984, uma jovem atacante sueca foi a artilheira e grande destaque do campeonato. Com 24 anos na época, Pia Sundhage, que hoje é treinadora da seleção brasileira, foi o nome no único título da Suécia na competição.

Confira a lista de artilheiras históricas da Euro feminina"”