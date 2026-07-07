Os jornais belgas após a eliminação dos EUA: Olá, Donald!

A polêmica em torno de Folarin Balugun as principais notícias da mídia na Bélgica, que comemorou a vitória esmagadora de sua seleção nacional de futebol sobre os Estados Unidos por 4 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ao mencionar o presidente americano Donald Trump e sua conversa com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, que resultou no perdão concedido ao atacante americano.

O jornal “Le Soir”, de língua francesa, publicou na edição impressa e na primeira página da versão digital a seguinte manchete: “Olá, Donald?”, apresentando a notícia com uma foto do atacante belga Romelu Lukaku comemorando após marcar o último gol da partida, colocando as mãos nas orelhas antes de imitar a famosa dança de Trump junto com seus companheiros de equipe.

Já o jornal “Hit Last News” questionou: “O que Donald Trump vai achar disso?”, em uma referência irônica à comemoração de Lukaku, que serviu como uma reação à interferência política americana nos assuntos do campeonato.

Segundo o jornal “La Libre”, ficou comprovado que a “intervenção” de Trump foi inútil em uma partida em que a seleção belga mostrou “o seu melhor” diante dos Estados Unidos, enquanto o jornal flamengo “De Standaard” afirmou em sua análise que “por mais decisiva que tenha sido a decisão da FIFA, os Diabos Vermelhos eliminaram os Estados Unidos do torneio com a mesma força”.

A Bélgica dirigiu uma crítica mordaz a Trump e aos Estados Unidos, usando Lukaku como pretexto para zombar da interferência política que tentou salvar a seleção americana da eliminação.

Além da mídia, também se destacou a mensagem publicada pela conta da Federação Belga de Futebol na plataforma X, “Os Diabos Vermelhos”, responsável pela gestão de informações relacionadas à seleção masculina, na qual constava, ao final da partida: “Cancelem isso”, em clara referência à decisão da FIFA de anular a suspensão de Balugun.

A Bélgica saboreia a vitória sobre os Estados Unidos, mas não se esqueceu da Espanha, sua adversária nas quartas de final, em partida que será disputada na próxima sexta-feira em Los Angeles, conforme comemorou a TV Pública Flamenga.

A emissora destacou que a Espanha “tem sido imbatível até agora” e que “venceu com facilidade” a Áustria e depois a Portugal antes de enfrentar os Diabos Vermelhos, acrescentando que Lamine Yamal representa “uma força imprevisível”, mas “as coisas não correram bem” para a seleção espanhola, que começou o torneio “de forma surpreendentemente ruim” com o empate contra Cabo Verde.

A RTBF, emissora pública de língua francesa, prevê que a equipe de Rudi Garcia terá de “desafiar as estatísticas” na partida contra a Espanha, time contra o qual “a Bélgica nem sempre tem um bom desempenho”.

Segundo essa emissora de TV, a seleção belga enfrentou a espanhola 23 vezes, registrando 6 vitórias, 5 empates e 12 derrotas, 5 delas nos últimos cinco confrontos. Para encontrar a última vitória da Bélgica, é preciso voltar à Copa do Mundo de 1986, no México, quando os Diabos Vermelhos eliminaram a Espanha nos pênaltis.