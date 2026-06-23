"Os jogadores negros não têm concentração suficiente para disputar uma partida inteira"

Rade Bogdanovic causou enorme polêmica com uma declaração racista após a partida da Copa do Mundo entre Bélgica e Irã. O ex-jogador da seleção sérvia e analista, de 56 anos, reagiu ao cartão vermelho recebido por Nathan Ngoy com uma declaração bizarra. Entretanto, ele já pediu desculpas.

Durante uma transmissão da emissora pública sérvia RTS, Bogdanovic deu sua explicação para o cartão vermelho de Ngoy, que perdeu a bola de forma desastrada para Mehdi Taremi e, em seguida, agarrou o iraniano. “Jogadores negros não têm concentração para aguentar mais do que 60 a 80 minutos”, afirmou Bogdanovic.

“Eu também já joguei com pessoas de cor. Às vezes, precisava impedir meus próprios companheiros de equipe de cometerem erros”, continuou Bogdanovic. “Na maioria dos casos, há simplesmente uma falta de concentração.” O apresentador o questionou imediatamente sobre essas palavras, mas o analista manteve sua posição.

As declarações se espalharam rapidamente pelas redes sociais e foram alvo de muitas críticas. Vários usuários condenaram os comentários do ex-atacante como racistas e inadequados.

Curiosamente, Bogdanovic reapareceu um dia depois como analista na RTS. A emissora sérvia o escalou para a análise pós-jogo da partida da Copa do Mundo entre Argentina e Áustria, apesar da controvérsia que havia surgido.

Por meio da agência de notícias Reuters, Bogdanovic acabou por pedir desculpas posteriormente. “Peço sinceras desculpas pelo meu comentário sobre os jogadores de futebol negros”, afirmou ele.

A RTS também divulgou um comunicado oficial. A emissora ressaltou que Bogdanovic não é funcionário efetivo, mas foi contratado especialmente para a Copa do Mundo como comentarista especialista. Ao mesmo tempo, a emissora pediu desculpas pelas declarações feitas no programa.

Por enquanto, não está claro se as declarações terão consequências para uma eventual continuação da colaboração entre a RTS e Bogdanovic. A emissora ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Bogdanovic iniciou sua carreira profissional no Zeljeznicar, em Sarajevo, e posteriormente jogou na Coreia do Sul e no Japão. Após seu retorno à Europa, ele atuou, entre outros, pelo Atlético de Madrid, NAC Breda, Werder Bremen e Arminia Bielefeld. Além disso, disputou três partidas pela seleção nacional da Iugoslávia.