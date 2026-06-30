Os Gunners preparam o negócio do século... O Arsenal se prepara para quebrar o recorde de Isaac!

O Arsenal entrou na fase decisiva das negociações para contratar o craque do Aston Villa, Morgan Rogers, durante a atual janela de transferências de verão, em uma transação que pode se tornar a mais cara da história do futebol inglês.

O jornal espanhol “Marca” informou que a diretoria do Arsenal se prepara para apresentar uma oferta final no valor de 130 milhões de libras esterlinas, o que equivale a cerca de 150 milhões de euros, após o Aston Villa ter rejeitado a primeira oferta, insistindo em manter um de seus principais astros após a temporada excepcional que o jogador teve sob o comando do técnico espanhol Unai Emery.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, coloca Rodgers no topo de suas prioridades para reforçar o ataque, após se convencer de que o jogador da seleção inglesa possui o potencial para se tornar um dos elementos mais importantes de seu projeto futuro, especialmente depois de ter levado o time ao título da Premier League.

Rodgers, de 23 anos, teve uma temporada excepcional que o colocou entre a elite dos astros do continente europeu, depois de ter sido eleito o melhor jogador da Liga Europa há cerca de um mês, além de ter marcado 14 gols e dado 12 assistências em diversas competições, sem falar que liderou vários indicadores estatísticos ofensivos.

O desempenho notável do jogador levou a um aumento significativo em seu valor de mercado, tornando-o um dos nomes mais cobiçados no mercado de transferências de verão, em um momento em que o Aston Villa se depara com um grande desafio para manter seu principal astro.

Caso a negociação seja concluída pelo valor divulgado, o Arsenal quebrará o recorde britânico registrado em nome do sueco Alexander Isak, que se transferiu para o Liverpool no verão passado por 125 milhões de libras esterlinas, tornando a contratação de Morgan Rogers a mais cara da história do futebol inglês.