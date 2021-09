Os games mais lucrativos do mercado na atualidade

Free Fire, Roblox, FIFA, Fortnite: qual jogo de videogame rende mais dinheiro? Sistema criado por casa de apostas ranqueia os concorrentes

Uma pesquisa do site de apostas NetBet está trazendo um levantamento de lucros dos jogos de videogame no mercado, angariando informações que cruzam números precisos da Nielsen Super Data, do Social Blade e também da Forbes. Demonstrando contagens em dólares, euros e libras, a casa levanta os principais jogos do mercado mundial e mostra quanto eles rendem.

Já se perguntou “quanto é que os principais jogos de videogame rendem no mercado”? Essa é a pergunta deixada na página “ Quais jogos ganham mais dinheiro ”, que aponta o rendimento financeiro dos games do momento. Dentre os 20 jogos da lista, estão grandes nomes como o polêmico Cyberpunk 2077 e o Arena of Valor, grande sucesso mobile recente.

Os dados podem ser divididos em jogos mais lucrativos por segundos, minutos, horas ou dias, bem como separados dentre jogos gratuitos e pagos, e vai além: é possível, ainda, pesquisar quanto alguns jogadores profissionais mais famosos estão ganhando em média com o mercado.

Para chegar nos valores de cada título, a pesquisa contabiliza vendas digitais, pacotes de expansão (os chamados DLCs) e microtransações diversas, por exemplo, por uma média de dois anos, dando uma dimensão do sucesso financeiro de cada lançamento em tempo real.

Arena of Valor e PUBG Mobile, da Tencent, ocupam o topo da lista a curto prazo. A Nintendo mostra presença também com Animal Crossing: New Horizons e o jogo Pokémon GO de sua marca de monstrinhos, este último sob a produção do estúdio Niantic. Empresas como a EA Games (The Sims 4, FIFA), Activision Blizzard (Call of Duty: Modern Warfare) e Rockstar Games/Take Two (GTA V, NBA2K21) também dão as caras no ranking.

Os jogos com lançamentos para smartphones ocupam facilmente as primeiras posições, indicando que as microtransações no modelo ‘Free to Play’ ganham em vantagem contra o modelo ‘Premium’, mesmo que este último também tenha ganhos financeiros com microtransações.

A NetBet, empresa/ cassino responsável pela pesquisa, está em funcionamento contínuo no mercado de jogos online e apostas desde 2001 e é uma plataforma atuante e pioneira em segmentos como o futebol e jiu-jitsu no Brasil. “Os estudos sobre o faturamento dos games é, sem dúvidas, da curiosidade de muitos gamers e é interessante que a NetBet continue a se aprofundar em pesquisas que edificam sobre o mercado atual”, afirma à Goal.

Mais artigos abaixo

Mais novidades da NetBet

Recentemente, a NetBet foi escolhida pela TipsPro como a “melhor casa de apostas” para seus clientes. A plataforma TipsPro contém mais de 50 mil usuários pelo mundo todo e chegou para ajudar os jogadores nos palpites diários, como uma nova fonte de dicas na aposta esportiva do Brasil.

Dentre outras novidades que contemplam os usuários, a empresa também fechou uma parceria recente com o sistema de esporte virtual GoldenRace 3D Virtual Football. Nele, é oferecida uma seleção de probabilidades e os usuários podem fazer suas apostas selecionando resultados prováveis do jogo, como um time vencedor, placar do intervalo, o placar correto, total de gols marcados etc.

Tassos Panagiotaros, diretor de Vendas da GoldenRace, destaca: “A parceria com o NetBet é um grande passo para consolidar nossa marca na Europa. É um jogador multijurisdicional bem estabelecido com um lema inovador, assim como a GoldenRace. Temos certeza de que seus jogadores poderão desfrutar de nossos melhores esportes virtuais”.