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Sydney Jordan

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Os Estados Unidos conquistam mais uma vitória e se classificam para a fase eliminatória

Estados Unidos da América x Austrália
Estados Unidos da América
Austrália
Copa do Mundo

Os Estados Unidos também venceram a segunda partida da fase de grupos (2 a 0). Em Seattle, derrotaram a Austrália. Graças a um gol contra dos australianos e a um cabeceio de Alex Freeman, os americanos se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo. 

A partida começou em ritmo acelerado. A Austrália partiu para o ataque com ousadia, mas acabou sendo o time da casa que abriu o placar logo no início. Após um ataque bem conduzido, Folarin Balogun ficou em posição de finalização. O atacante fez uma bela jogada e cruzou a bola com força, que acabou passando pelo zagueiro australiano Cameron Burgess e entrando no gol por trás do próprio goleiro.

Os Socceroos pareciam responder rapidamente. Na entrada da grande área, Mathew Leckie chutou com a parte externa da chuteira, passando raspando ao lado do ângulo. Os americanos passaram então a entrar cada vez melhor no jogo e assumiram a iniciativa. Com uma posse de bola prolongada, a Seleção dos EUA avançou em direção ao gol australiano, embora isso mal tenha resultado em chances claras.

Pouco antes do intervalo, a equipe de Mauricio Pochettino conseguiu abrir 2 a 0. O gol foi inicialmente anulado, até que o VAR entrou em ação. Alex Freeman não estava em impedimento após o chute de Sergiño Dest, do PSV, e assim a duplicação do placar foi mantida.

Logo após o intervalo, Balogun teve a chance de dar o golpe de misericórdia definitivo na Austrália. O atacante ficou cara a cara com o goleiro Patrick Beach, mas hesitou por tempo demais, permitindo que Alessandro Circati conseguisse intervir a tempo com um bloqueio.

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Mesmo assim, os australianos tiveram duas chances consecutivas de diminuir a diferença. Nestory Irankunda encontrou espaço atrás da defesa americana e passou a bola para Cristian Volpato, que, livre dentro da área, não conseguiu acertar o gol. Pouco depois, Connor Metcalfe chutou da entrada da área, mas sua tentativa careceu de convicção e foi presa fácil para Matt Freese.

A defesa americana foi enfrentando cada vez mais dificuldades contra a Austrália, que criou vários momentos de perigo, mas não conseguiu criar uma grande chance clara. A Seleção dos EUA teve, após o intervalo, a oportunidade de selar definitivamente o resultado, mas desperdiçou essa chance e, por isso, teve que continuar lutando pela vitória. No fim das contas, os americanos saíram ilesos da fase final, já que a Austrália não conseguiu marcar. Com a segunda vitória consecutiva no grupo D, a Seleção dos EUA se classifica para a próxima fase.

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