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imago-sport-1080413130.jpgPro Shots
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Os adeptos do PSV estão fartos da contratação de 9 milhões: 'Rua com esse molengão!'

PSV x Villarreal
PSV
Villarreal
Amistosos de clubes

O PSV deixou uma impressão particularmente fraca durante a primeira parte do jogo de preparação frente ao Villarreal. Embora ao intervalo o marcador ainda registasse 0-0, a equipa de Eindhoven não tinha motivos para se queixar: os visitantes espanhóis criaram oportunidade atrás de oportunidade e, sobretudo, Ryan Flamingo e Kiliann Sildillia estão a ser muito visados pelos adeptos nas redes sociais.

O PSV até entrou razoavelmente no encontro e criou algumas oportunidades por intermédio de Alassane Pléa, Dennis Man e Tygo Land. Depois disso, o Villarreal assumiu totalmente o controlo e o ex-avançado do Ajax Georges Mikautadze surgiu com perigo por três vezes diante do guarda-redes Matej Kovar em poucos minutos, com o guardião a manter o PSV à tona com várias defesas.

A fragilidade defensiva está a gerar grande preocupação entre os adeptos. “Os pontos fracos da época passada estão longe de estar resolvidos. O Flamingo, em termos posicionais, como acontece mais vezes, é mediano”, conclui um adepto, que ainda assim se mostrou satisfeito com Land e com o facto de Ruben van Bommel e Pléa terem voltado a somar minutos.

Especialmente Flamingo, que há dois anos chegou do FC Utrecht por nove milhões de euros, está a ser alvo de muitas críticas. “O Flamingo não pode tornar-se titular, isso é realmente uma pena. Comete erros com demasiada frequência e tem o mesmo efeito que André Ramalho”, escreveu um adepto no X, enquanto outro afirmou: “Na época passada já ficou claro que Flamingo tem pouco que fazer no PSV.”

A inquietação aumentou ainda mais quando Flamingo voltou a errar pouco antes do intervalo. Devido ao seu erro, Ayoze Pérez ficou isolado perante Kovar, mas o avançado tentou ultrapassar o guarda-redes com um chapéu e viu a bola sair por cima da baliza. “Também a décima oportunidade, após um erro de Ryan Flamingo, não foi aproveitada”, reagiu um adepto do PSV.

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Outro adepto considera que o treinador Peter Bosz tem de intervir. “O Flamingo tem de ir para o banco. Então dê uma oportunidade a um jogador do Jong PSV, porque muito pior não pode ser”, foi a dura conclusão. A direção do clube também foi criticada por não ter contratado um defesa-central adicional após a lesão de Jerdy Schouten: “Defensivamente, isto parece ainda pior do que no ano passado.”

Não foi só Flamingo: o lateral-direito Sildillia também recebeu fortes críticas. “Não percebo porque é que o PSV contratou Sildillia”, escreveu um adepto, enquanto outro o descreveu como “mais uma vez mediano”. “Há anos que não são contratados defesas com qualidade suficiente. E, entretanto, Earnest Stewart espera que o mercado fique líquido”, lê-se.








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