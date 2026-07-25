O PSV deixou uma impressão particularmente fraca durante a primeira parte do jogo de preparação frente ao Villarreal. Embora ao intervalo o marcador ainda registasse 0-0, a equipa de Eindhoven não se podia queixar: os visitantes espanhóis criaram oportunidade atrás de oportunidade e, nas redes sociais, os adeptos apontaram sobretudo o dedo a Ryan Flamingo e Kiliann Sildillia.

O PSV até entrou de forma bastante aceitável no encontro e criou algumas oportunidades por intermédio de Alassane Pléa e Dennis Man. Depois disso, o Villarreal assumiu totalmente o controlo e o ex-avançado do Ajax Georges Mikautadze surgiu com perigo por três vezes diante do guarda-redes Matej Kovar em poucos minutos, com o guardião a manter o PSV vivo com várias defesas.

A vulnerabilidade defensiva está a gerar grande preocupação entre os adeptos. “Os problemas da época passada estão longe de resolvidos. O posicionamento do Flamingo é fraco, como acontece com frequência”, conclui um adepto, que ainda assim se mostrou satisfeito com Land e com o facto de Ruben van Bommel e Pléa terem voltado a somar minutos.

Principalmente Flamingo, que chegou há dois anos do FC Utrecht por nove milhões de euros, está a ser alvo de muitas críticas. “O Flamingo não pode ser titular, isso é uma pena. Comete erros demasiadas vezes e tem o mesmo efeito que André Ramalho”, escreveu um adepto no X, enquanto outro afirmou: “Na época passada já ficou claro que o Flamingo tem pouco a fazer no PSV.”

A inquietação aumentou ainda mais quando Flamingo voltou a errar mesmo antes do intervalo. Depois do seu erro, Ayoze Pérez ficou isolado perante Kovar, mas o avançado tentou ultrapassar o guarda-redes com um chapéu e viu a bola sair por cima da baliza. “Nem a décima oportunidade, após um erro de Ryan Flamingo, foi aproveitada”, reagiu um adepto do PSV.

Outro adepto considera que o treinador Peter Bosz tem de intervir. “O Flamingo tem de ir para o banco. Mais vale dar uma oportunidade a um jogador do Jong PSV, porque muito pior não pode ser”, foi a dura conclusão. A direção do clube também foi criticada por não ter contratado mais um defesa-central após a lesão de Jerdy Schouten: “Defensivamente, isto parece ainda pior do que no ano passado.”

Não foi só Flamingo a ser fortemente criticado: o lateral-direito Sildillia também foi alvo. “Não percebo porque é que o PSV contratou o Sildillia”, escreveu um adepto, enquanto outro o descreveu como “novamente mediano”. “Há anos que não são contratados defesas com qualidade suficiente. E, entretanto, Earnest Stewart espera que o mercado fique líquido”, pode ler-se.



























