Os 10 maiores públicos do 1º turno do Brasileirão: Flamengo domina a lista

Grande parte desses jogos coincide de ser após a chegada de Jorge Jesus ao Rubro-Negro. São Paulo e Ceará são 'intrusos' na lista

O primeiro turno do Brasileirão acabou no último domingo (16). O 'título simbólico' da primeira metade do certame ficou com o Flamengo, que venceu o então vice-líder, Santos por 1 a 0, com gol de Gabriel Barbosa.

Esse campeonato brasileiro tem chamado atenção pelo público cada vez mais presente. Em tempos de arenas e de intervenções da polícia nos estádios para reduzir a capacidade, os números são expressivos e mostram que no quesito 'estádio cheio', o está nadando de braçadas.

Dos 10 maiores públicos dessa edição do certame, oito envolvem o da Gávea.

Ranking Partida Estádio Data Público 1 Flamengo 1x0 Maracanã 14/09/2019 68.243 2 Flamengo 3x0 Maracanã 01/09/2019 65.969 3 1x4 Flamengo Mané Garrincha 17/08/2019 65.418 4 Flamengo 6x1 Maracanã 14/07/2019 65.154 5 Flamengo 2x1 Maracanã 12/05/2019 61.023 6 Flamengo 3x1 Maracanã 10/08/2019 57.644 7 Flamengo 3x2 Maracanã 26/05/2019 52.667 8 Ceará 0x1 Santos Castelão 02/06/2019 50.809 9 Ceará 0x3 Flamengo Castelão 25/08/2019 49.986 10 1x0 Ceará Morumbi 18/08/2019 47.705

Das 10 partidas recordistas, seis delas ocorreram no Maracanã. As seis partidas foram do Flamengo, sendo quatro delas já com a presença de Jorge Jesus no banco de reservas. Jogando fora de casa o Rubro-Negro também entra na lista no Mané Garrincha, no 'Clássico dos Milhões' contra o .

A presença do Ceará não passa despercebida. A equipe nordestina, que faz sua segunda temporada consecutiva na Série A, está envolvida em três jogos. Embora deva-se notar que a partida do São Paulo contra os cearenses foi a estreia de Daniel Alves pelo Tricolor e teve a torcida são-paulina em peso no Morumbi.

Médias de público

Como já era de se esperar, pelos números, o Flamengo tem a melhor média de público desse Brasileirão. Das equipes da Série A, quem tem a menor média é a Chapecoense, que, em média, enche apenas 30% da Arena Condá.

