Com golaço contra o Santos, Gabigol iguala número de gols feitos pelo artilheiro do Brasil em 2018

Gustagol, à época no Fortaleza, fez 30 gols em 45 partidas disputadas no ano passado. Gabriel Barbosa iguala número em 40 jogos feitos pelo Flamengo

Gustagol, hoje centroavante do , foi o artilheiro do futebol brasileiro em 2018, com 30 gols assinalados. O número do goleador de 2019 certamente será maior que o obtido pelo atleta no ano anterior. Um jogador com apelido parecido - Gabigol - já atingiu a mesma quantidade de gols ao fim do primeiro turno do Brasileirão.

No ano passado, Gustavo precisou de 45 jogos com as cores do , clube que defendeu por empréstimo, para alcançar a marca de 30 bolas na rede. Neste ano, Gabriel Barbosa teve que ficar em campo por 40 vezes pelo para ter o mesmo número de celebrações.

A Goal faz levantamentos sobre Gabigol na temporada. Veja abaixo:

Maracanã é sua casa



(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo/Divulgação)

Desde o início da temporada, o torcedor rubro-negro registrou uma frase em jogos no Maracanã: "Hoje tem gol do Gabigol". Na tarde desse sábado (14), o mantra deu certo mais uma vez e o atacante de 23 anos estufou a rede de Éverson na vitória por 1 a 0 sobre o Santos.

O atacante participou de 20 jogos do Fla como mandante e fez gols em 13 delas. Ele marcou 17 dos seus 30 gols no ano em jogos ocorridos no estádio que é considerado casa do clube carioca.

Artilheiros de um turno do Brasileirão desde 2006



(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Gabigol atingiu uma excelente marca com as cores do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O jogador anotou 16 gols e o segundo maior artilheiro de um turno do Campeonato Brasileiro desde 2006, quando a competição adotou os moldes atuais, com 38 rodadas e 20 participantes. Somente Fred, em 2011, fez mais gols que o atacante. Na ocasião, o camisa 9 estufou as redes em 19 oportunidades em uma metade da competição. A terceira posição é de Jonas, que fez carreira pelo . À época no , o atacante marcou 15 gols em um turno em 2010.

Veja, abaixo, a lista de artilheiros de um turno do Brasileirão:

Fred ( 2011) - 19 gols

Gabigol (Flamengo 2019) - 16 gols

Jonas (Grêmio 2010) - 15 gols

Washington (Fluminense 2008) - 13 gols

Fred (Fluminense 2014) - 13 gols

Divisão por competições e clubes

Gabigol não escolhe vítima desde a sua chegada ao Flamengo, no início do ano. O atacante marcou em todo tipo de clube após assinar por empréstimo no Ninho do Urubu.

Ele marcou cinco gols em nove partidas na Libertadores, fez 16 gols em 15 jogos pelo Campeonato Brasileiro, foram dois gols em quatro confrontos da Copa do e sete gols em 12 compromissos do .

Abaixo, veja a lista, dos clubes que mais sofreram gols de Gabigol:

- 3 gols

Fortaleza - 2 gols

- 2 gols

- 2 gols

- 2 gols

- 2 gols

Fluminense - 2 gols

- 2 gols

- 2 gols

Americano - 1 gol

San José (BOL) - 1 gol

(EQU) - 1 gol

- 1 gol

- 1 gol

Corinthians - 1 gol

- 1 gol

Ceará - 1 gol

Inter - 1 gol

Avaí - 1 gol

- 1 gol