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Orsato é o novo coordenador de arbitragem da Série A e da Série B

Campeonato Italiano

Agora é oficial. Daniele Orsato é o novo coordenador de árbitros da Série A e da Série B. O ex-árbitro internacional de 50 anos, após apenas um ano à frente dos árbitros da Série C, assume o lugar de Gianluca Rocchi, que se auto-suspendeu após o conhecido caso judicial em que é investigado pelo Ministério Público de Milão. Orsato foi nomeado pelo Comitê Nacional de Haia por indicação do novo diretor técnico Domenico Messina. 


QUEM O SUBSTITUIRÁ – No lugar de Orsato à frente da Comissão de Árbitros da Série C foi nomeado Nicola Ayroldi, enquanto Paolo Dondarini será o novo coordenador de arbitragem da Série D, no lugar de Stefano Braschi.


A COMISSÃO - A nova comissão será composta também por Luca Banti, Gabriele Gava, Antonio Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.



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