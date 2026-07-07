Orsato é o novo coordenador de arbitragem da Série A e da Série B

Agora é oficial. Daniele Orsato é o novo coordenador de árbitros da Série A e da Série B. O ex-árbitro internacional de 50 anos, após apenas um ano à frente dos árbitros da Série C, assume o lugar de Gianluca Rocchi, que se auto-suspendeu após o conhecido caso judicial em que é investigado pelo Ministério Público de Milão. Orsato foi nomeado pelo Comitê Nacional de Haia por indicação do novo diretor técnico Domenico Messina.





QUEM O SUBSTITUIRÁ – No lugar de Orsato à frente da Comissão de Árbitros da Série C foi nomeado Nicola Ayroldi, enquanto Paolo Dondarini será o novo coordenador de arbitragem da Série D, no lugar de Stefano Braschi.





A COMISSÃO - A nova comissão será composta também por Luca Banti, Gabriele Gava, Antonio Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.







