Orlando City x Toronto FC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (4), pela 21ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Orlando City e Toronto FC se enfrentam na noite desta terça-feira (4), às 20h30 (de Brasília), no Exploria Stadium, na Flórida - EUA, pela 21ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV, no streaming.

O Orlando City é o sétimo colocado da Conferência Leste com 20 pontos conquistados, estando na zona de classificação para os playoffs. Já o Toronto é o vice-lanterna da Conferência Leste com 19 pontos, com apenas 3 vitórias na competição.

Na última rodada, o Olando venceu, em casa, o Chicago Fire, pelo placar de 3 a 1, enquanto o Toronto foi derrotado em sua casa para o Real Salt Lake, por 1 a 0.

Prováveis escalações

Orlando City: Gallese; Kyle Smith, Schlegel, Jansson, Rafael Santos, Pereyra, Wilder Cartagena, Facundo Torres, Martin Ojeda, Ivan Angulo, Duncan McGuire.

Toronto FC: Ranjtsingh; Kobe Franklin, Shane O'Neill, Aimé Mabika, Raoul Petretta, Bernardeschi, Brandon Servania, Anthony Kaye, Insigne, Kosi Thompson, Sapong.

Desfalques

Orlando City

Sem desfalques confirmados.

Toronto FC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?