Operário x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Com a necessidade de vencer fora de casa após oito jogos, Vasco volta a campo nesta terça-feira (4); veja como acompanhar ao vivo na TV

Pressionado, o Vasco visita o Operário nesta terça-feira (4), às 19h (de Brasília), no Germano Kruger, pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois da derrota para o Cruzeiro e o empate com o Londrina, o Vasco precisa vencer para não deixar o G-4.

"Depois do retorno do treinador Matheus Costa, o Operário tornou-se uma equipe mais reforçada defensivamente, mais equilibrada, mesmo não fazendo tantos gols, mas era uma equipe que tomava muitos gols. Mesmo jogando em casa se defende muito bem. Temos que ter cuidado, um equilíbrio para vencer o jogo, porque o contra-ataque deles é muito rápido, fazem muitas ligações diretas. Eles querem sair da zona de rebaixamento e a gente quer se manter no G-4, então vai ser um bom jogo", afirmou o técnico Jorginho.

Sem Paulo Victor, com dores no tornozelo, está fora. Assim, o treinador pode optar pela entrada de Edimar, enquanto Matheus Barbosa e Zé Gabriel brigam pela vaga de Yuri Lara, suspenso.

Do outro lado, o Operário, na zona de rebaixamento, vem de duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos.

Em três jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma duas vitórias contra apenas uma derrota do Operário. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, o Cruzmaltino venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável OPERÁRIO: Vanderlei; Arnaldo, Dirceu, Reniê e Fabiano; Rafael Chorão, Fernando Neto, Giovanni Pavani e Reina; Paulo Victor e Felipe Garcia.

Escalação do provável VASCO: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa (Zé Gabriel), Andrey Santos e Nene; Marlon Gomes, Eguinaldo e Raniel.

Desfalques

Vasco

Palacios, lesionado, Paulo Victor, com dores no tornozelo, e Yuri Lara, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Operário

Rafael Bonfim, Alemão e Kalil, no departamento médico, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: terça-feira, 4 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Germano Kruger – Ponta Grossa, PR(sigla do estado ou país)

• Arbitragem: LEANDRO PEDRO VUADEN (árbitro), LEIRSON PENG e LUCIO BEIERSDORD (assistentes), LUIZ ALEXANDRE FERNANDES (quarto árbitro) e RODRIGO GUARIZO (AVAR)