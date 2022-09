Vasco 1 x 1 Londrina: gol com falha bizarra marca jogo de pouca inspiração

Dentro de São Januário, os donos da casa não tiveram boa atuação mas seguem no G4

Vasco e Londrina se enfrentaram, pela 32ª rodada da Série B, em duelo vital para o acesso à elite em 2023. De um lado, o Cruz-maltino, quarto colocado, buscava aumentar a vantagem em relação aos seus perseguidores. E do outro o Tubarão era justamente um dos maiores deles: se vencesse, igualaria os cariocas em pontos. Mas em um jogo nada inspirador, a não ser pela bela festa dos torcedores em São Januário, o empate pareceu ser melhor ao Vasco.

Não que os vascaínos tenham saído exultantes, mas ao menos mantiveram a vantagem em relação ao Londrina e ainda terão, provavelmente, um confronto direto contra o Sport na 35ª rodada. Em um jogo de pouca inspiração em campo, o que acabou chamando a atenção foi a falha do goleiro Matheus Nogueira no lance do gol dos donos da casa. Após ver a bola ser lançada em sua área, o arqueiro se atrapalhou e Andrey Santos não precisou de muita cognição para estufar as redes e colocar os cruz-maltinos na frente.

O problema foi que o time treinado por Jorginho, que desperdiçou boas chances com Raniel, também não se mostrava tão seguro em seu próprio sistema defensivo. Thiago Rodrigues chegou a ser acionado e, com o rosto coberto pela máscara, efetuou uma defesa milagrosa. No entanto, minutos depois, o arqueiro vascaíno não conseguiu evitar o gol marcado por Caprini.

Durante o segundo tempo o Vasco foi superior em relação a chances criadas, mas isso não foi refletido no placar. O resultado mantém o Cruz-maltino na quarta posição, com 49 pontos. O Londrina chegou a 46 e está em sexto, com a mesma pontuação do Sport Recife mas atrás por critérios de desempate.