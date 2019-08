Operação Neymar: por que o Barcelona insiste em oferecer jogadores ao PSG após recusas?

Envolver jogadores na negociação é a única forma que o Barça tem para encaixar a contratação de Neymar nas contas do clube

Por que o está oferecendo jogadores ao na "Operação Neymar"? Esta é a pergunta que muitos torcedores fazem. Em primeiro lugar, porque não sobrou dinheiro para uma contratação desse porte depois de o clube contratar Antoine Griezmann. Em segundo lugar, para realizar uma operação tão cara sem arruinar os cofres e colocar em perigo a saúde financeira do clube, o Barça precisa ceder alguns jogadores para não estourar seu teto salarial.

A questão é: depois de Griezmann, De Jong e Firpo, o Barcelona não tem o dinheiro que o PSG está pedindo e não consegue realizar todo o pagamento de uma vez. Até por isso a proposta recusada nos últimos dias era de pagar os franceses em duas parcelas. A única maneira de Neymar voltar para o Camp Nou é com o Barcelona cedendo jogadores para encaixar o brasileiro nas finanças do clube como as autoridades e entidades do futebol exigem.

Considere que o Barcelona pague 140 milhões de euros (R$ 644 milhões) por Neymar. O clube arcaria com o salário do brasileiro e mais o preço pago pela sua transferência. Seriam então 140 milhões de euros divididos em 6 temporadas (tempo máximo de um contrato), que dá 23,3 milhões (R$ 107,2 milhões) de euros por ano.

Soma-se a isso mais 60 milhões de euros (R$ 276 milhões) por temporada, que seria um valor perto do que Neymar pede como salário. O total é de 83.3 milhões de euros (R$ 383 milhões) a mais do que o clube hoje gasta. O que se tem é um quadro insustentável para o Barcelona. São números impossíveis do clube conseguir bancar, a menos que consiga convencer o PSG a aceitar alguns jogadores.

Por isso que o Barcelona insistiu em colocar Coutinho na negociação. A saída dele para o já foi um alívio na folha salarial para conseguir trazer Neymar, mas não é o suficiente. Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé e Todibo são os nomes que agora os catalães tentam convencer para serem usados como moeda de troca e assim aumentar o espaço na folha salarial para encaixar o brasileiro novamente no elenco.

É a única forma possível de contratar Neymar. E por isso os blaugranas insistem - e tentam convencer - Rakitic e Dembélé a se mudarem para Paris. Com o croata fora, o clube deixa de gastar por ano 16 milhões de euros (R$ 73,6 milhões). A saída do francês representa mais 24 milhões de euros (R$ 110,4 milhões) a menos. Inclui-se também Coutinho, e são mais 33 milhões de euros (R$ 152 milhões) a menos.

Um total de 66 milhões de euros (R$ 303,6 milhões) a menos nos vencimentos do Barcelona que ajudariam o clube na "Operação Neymar". Mas não será fácil convencer nem os jogadores nem o clube francês a aceitar toda essa situação. Mas é a única forma possível do brasileiro formar novamente o trio com Leo Messi e Luis Suaréz.